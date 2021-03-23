Расовая борьба не может отменить борьбу классовую

Классы и расы в истории накопления капитала

С некоторых пор на Западе модно обсуждать проблемы так называемого расового капитализма и утверждать, что сегодня главное деление в обществе не классовое, а расовое. Об этом говорит и статья Foreign Affairs «Крах мультикультурализма».

Бунт мигрантов в Париже

«За последние десятилетия в Европе резко упало значение класса как политической категории и маркера социальной идентичности, – пишет автор статьи британский публицист Кенан Малик. – Социальные различия стали все чаще увязываться с культурными… Господствовавшие в последние 200 лет политические категории стерлись, и былые различия между правыми и левыми стали утрачивать значение. Экономическое и политическое ослабление рабочего класса вызвало упадок трудовых организаций и коллективистских идеологий. В свою очередь рынок проник во все щели и закоулки социума, а институты, традиционно объединявшие людей – от профсоюзов до церкви, – почти исчезли из общественной жизни».

«Европейцы, – пишет Малик, – …всё чаще определяют социальную солидарность не в политических терминах, но в терминах национальности, культуры или религии. Теперь их интересует не столько то, какое общество они хотят создать, сколько то, к какому сообществу они принадлежат… Кроме того, мультикультурализм убил равенство людей разных рас перед законом. Теперь каждая община требует себе особых прав».

Бунт мигрантов в Риме

Концепция «расового капитализма» была выдвинута Седриком Дж. Робинсоном в 1983 году. Главный её тезис гласит, что капитал «может накапливаться только путем производства и движения через отношения жесткого неравенства между человеческими группами». Чтобы выжить, капитализм должен эксплуатировать «неравную дифференциацию человеческих ценностей». Робинсон предполагал, что весь капитализм по сути своей является расовым, а расизм присутствует на всех уровнях социально-экономического расслоения, создаваемого капитализмом.

Развитие капитализма в США и Западной Европе в целом подтверждает этот взгляд. Рост богатства Запада не привёл к возникновению «общества всеобщего благоденствия и свободы», наоборот: борьба между разными группами населения, состоящего из коренных жителей и мигрантов, принимает всё более непримиримый характер. Некоренные этнические группы яростно борются за свои права. Об этом говорят и движение BLM в США, и расовые волнения в пригородах европейских городов, заселённых мигрантами.

Возникновение капитализма сопровождалось жестокой расовой эксплуатацией. Торговлей рабами занимались государства. Застрельщиками работорговли были не США, а европейские монархии. Первым европейским королевским домом, который отправил своих людей в плавание в поисках рабов, был португальский. За ним последовали Испания, Голландия, Великобритания, Франция, Пруссия, Дания, Швеция. Весь XVII век выделяется преобладающим участием Великобритании в отвратительном работорговом бизнесе, который приносил богатство и готовил почву для расистской рационализации расцвета капитализма.

Англичане больше всех других нажились на эксплуатации небелых. Англия владела 33% работорговли в 1673 году и 74% в 1683 году. 90% этой доли принадлежали Королевской африканской компании, которой владела семья английских монархов.

Британский миссионер Уильям Петтигрю утверждал, что африканская работорговля лежит в основе ценностей капиталистического общества, которое является обществом расово разделённым и классово ориентированным.

Многие социологи видят сегодня в погромах и бунтах мигрантов и этнических меньшинств в Европе и в США репетицию: мол, расовая борьба приходит на смену классовой. Как говорит британский социолог Фрэнк Фьюреди, роль «предохранительного клапана» во Франции долго выполняла компартия, объединявшая наёмных рабочих всех рас и национальностей, но теперь в центре протестов – борьба мигрантов и этнических меньшинств.

Однако можно ли сказать, что расовая борьба сменяет борьбу классовую?

Карл Маркс в письме П.В. Анненкову (28 декабря 1846 г.) писал: «Прямое рабство является такой же основой нашей современной промышленности, как машины, кредит и т. д. Без рабства нет хлопка, без хлопка нет современной промышленности. Рабство придало ценность колониям, колонии создали мировую торговлю, а мировая торговля – необходимое условие крупной машинной промышленности».

Украинцы – рабский труд в Германии

Работорговля и рабский труд, который использовался колонизаторами Европы и Северной Америки, были главными факторами, обусловившими высокий современный уровень жизни стран так называемого золотого миллиарда. Французский этнограф и социолог К. Леви-Строс говорил, что «Запад создал себя из материалов колоний». Западная цивилизация взошла на костях бесчисленного количества рабов. Как утверждают, общая цифра человеческих потерь, вызванных трансатлантической работорговлей, достигает 112 млн. человек. К этому надо прибавить 90-120 миллионов, погибших в ходе безжалостной колонизации Южной, Центральной и Северной Америки.

«Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с… прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий», – напомнил В. Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта 2021 года..

В рассуждениях западных социологов о том, что на смену классовой борьбе идёт борьба расовая, есть коренная ошибка: эксплуатация человека другой расы не исключает его эксплуатации как представителя противоположного класса. Расовые различия маскируют, но не устраняют классовый антагонизм.

Украинцы – новые рабы для Европы

Концепты европейского «мультикультурализма», американского «плавильного котла» лишь прячут расовую эксплуатацию, неотъемлемую от капитализма с его эксплуатацией труда. Стареющая Европа распахнула двери для мигрантов из стран Ближнего Востока и Чёрной Африки, а теперь и с Украины, как поставщицы дешёвых белых рабов. В поисках рабской рабочей силы не надо больше снаряжать экспедиции в Африку, новые рабы едут в Европу сами. На их эксплуатации и держится капитализм.