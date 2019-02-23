Расмуссен пугает Белоруссию Россией

В Минске назвали откровения бывшего генсека НАТО «бредом отставного служащего»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью украинскому изданию LIGA.net рассказал о том, что соседнюю Беларусь якобы «ждёт украинский сценарий». Внештатный советник президента Украины Расмуссен под «украинским сценарием» подразумевает «аннексию» Россией всей Белоруссии. При этом он уверен, что Россия «вплотную приближается к границам Европы».

«Ключевой риск – это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнёт реформироваться», – заявил Расмуссен прессе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он готов помочь белорусам ценным советом: «Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян, нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии».

А то, что «агрессия» будет, советник Петра Порошенко не сомневается, он уверяет, что президент России Владимир Путин так и сказал: мол, Белоруссия должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. Видимо, переводчики в администрации украинского президента специальные – переводят с русского только таким образом, чтобы тезис о «российской угрозе» звучал всегда.

Расмуссен считает, что Беларусь должна получать больше помощи от Запада. Но не за красивые глаза, а только в том случае, если Запад увидит, что страна «переориентировалась к свободе и демократии».

Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, то ему, по мнению бывшего главы НАТО, придётся выбирать: «...или реформы, или постоянный гнёт россиян, даже если Лукашенко и не хочет реформировать страну».

«Расмуссен своим заявлением по Белоруссии вполне возможно выдал дальнейшие планы Запада по сдерживанию России путём «ампутации» наших ближайших партнёров и союзников», – предполагает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Однако, по его мнению, Белоруссия – не Украина, её так просто не запугаешь.

«Да и печальные последствия «украинского сценария» так называемой западной помощи – разрушенная экономика, обнищавшее население, война – не лучший аргумент для призывов к пересмотру курса. Москва же не вмешивается в дела своего суверенного соседа и не собирается этого делать, как это пытается представить бывший генсек НАТО. Мы не берём на вооружение «фирменные» приёмы Вашингтона», – отметил парламентарий.

В Минске также услышали заявление Расмуссена, но анализировать посылы советника Порошенко не захотели.

«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью», – заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по поводу откровений Расмуссена украинскому изданию.

Соб. корр. ФСК