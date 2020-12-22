Раскрывшие дело Литвиненко против Bellingcat. Кому позвонил Навальный?

"Приказы отдал Путин"

14 декабря Навальный представил итоги работы расследовательской группы Bellingcat во главе с болгарским журналистом Христо Грозевым и в сотрудничестве с командой самого блогера. Основана она, по словам Навального, на данных с чёрного рынка и биллинге (сборе информации об использовании телекоммуникационных услуг). При этом сами базы с данными и номерами телефонов предполагаемых "отравителей" Навальный не показывает, предлагая поверить на слово.

Отталкиваться советует от двух фактов: ему стало плохо в самолёте и "лаборатории трёх стран и Международная организация по запрещению химического оружия подтвердили, что человек был отравлен боевым химическим оружием группы "Новичок".

Хотя на самом деле эксперты подтвердили обнаружение следов холинэстеразы, а не конкретно "Новичка". Как объяснил эксперт Александр Коробко, это весьма принципиальный вопрос, так как не исключено, что было задействовано вещество, которое лишь имитирует действие "Новичка".

Фото: Алексей Навальный/Instagram

Но Навальный настаивает – травили его именно боевым химоружием, которое хоть и было уничтожено в России, но специально ради него воссоздано. Кроме того, все найденные номера телефонов якобы принадлежат сотрудникам ФСБ, один из которых – бывший фельдшер скорой, а значит, человек с медицинским образованием, а следовательно, вероятный отравитель.

Также из расследования следует, что все найденные "сотрудники ФСБ" следовали по его маршрутам путешествий ещё с 2017 года. При этом отравить решились только сейчас, когда якобы сам президент Владимир Путин "отдал приказ", заверил Навальный.

Но зачем, задаются вопросом миллионы человек, понимающие, что реальные политические шансы блогера в России близки к нулю? Навальный нашёл ответ – в 2016 году он объявил о намерении участвовать в президентских выборах и напугал Кремль...

Что не так с расследованием?

Выводы оппозиционного блогера и группы Bellingcat у независимых специалистов вызвали ряд вопросов. Например, действительно ли можно разоблачить операцию спецслужб только с помощью интернета и биллинга? Откуда был взят этот биллинг и существует ли он вообще – ведь распечатки блогер не показал.

Как отметил Александр Коробко, любой мыслящий человек хотел бы увидеть источник информации. Однако эксперт не утверждает, что Навальный или Bellingcat врут, и предлагает разбираться поэтапно.

Напомним, Александр Коробко и сам журналист-расследователь. У него за плечами работа с материалами дела о смерти Александра Литвиненко и, более того, выводы группы Коробко приняли и в Великобритании, после чего на тот момент министр внутренних дел страны Тереза Мэй заявила, что роль России рассматриваться не будет. Тогда Коробко вместе с другими расследователями пришли к выводу, что смерть Литвиненко – операция международных спецслужб.

"Нами была проделана такая мощная работа, что мы считаем себя русским ответом на Bellingcat, мы – журналисты-международники, у которых тоже есть очень серьёзный опыт расследования сложных дел. И мы не связаны ни с Кремлём, ни с олигархами, это очень важный момент", – подчеркнул наш собеседник.

Но вернёмся к сегодняшнему делу, где Александру Коробко также есть что сказать.

Первая нестыковка:

"Когда только ты взаимодействуешь с компьютером, ты очень ограничен в своём расследовании и в своих выводах. Что они делают?

Они нам предлагают схему, где якобы получили биллинг неких телефонов, которыми пользовались сотрудники ФСБ. Понятно, что имеются в виду одноразовые телефоны, поскольку в своём расследовании они говорят, что вычислили агентов по единичным моментам, когда те выходили на связь по своим обычным телефонам...

Значит, возникает вопрос: откуда они знали номера этих разовых телефонов и как на них могли бы получить биллинг, не зная, кому они были приписаны. Тогда получается, это рандомно выловленные номера в миллионах других, приписка которых к этим людям совершенно не доказана?" – спрашивает Коробко.

Однако, допустим, Навальный вместе с другими авторами расследования чудом вычислили номера разовых телефонов "агентов ФСБ", но упущен ещё один момент.

Вторая нестыковка:

В спецслужбах по всему миру уже давным-давно для звонков пользуются не сотовой связью, а мессенджерами, в том числе специально разработанными для них.

Но тогда звонок по мессенджеру не включается в биллинг. Кроме того, нас хотят убедить, что звонки этой группы сотрудников ФСБ в профильные федеральные институты, занимающиеся, как они утверждают, разработкой боевой химии, велись с сотового на сотовый.

"Но это смешно. Дело в том, что большинство этих институтов оборудованы АТС-2, это внутренняя "вертушка" либо защищённая городская связь. В России существует система "Кавказ" с разными наименованиями, эта система совершенно отдельная от городской сети, и отследить её было бы нельзя. То есть без верифицированной технической карты звонков это всё похоже на утверждения конспирологов", – подчеркнул эксперт.

Всё это делает выводы "расследователей" Навального если не намеренным фейком, то не беспристрастными. Однако это может быть и результатом дезинформации Bellingcat и самого Навального, полагает наш собеседник.

Фото: Замир Усманов/Globallookpress

Отравление было?

Коробко полагает, что блогера действительно мог кто-то отравить, и даже не исключает, что за Навальным действительно велось наблюдение оперативников как за "неблагонадёжным" гражданином, который мог быть связан с зарубежными спецслужбами. Подобная практика существует во всех странах мира. Однако и это не говорит о желании ФСБ убить блогера, тем более "Новичком".

В организме нашли не "Новичок", а маркеры, свидетельства отравления "Новичком". Это принципиальный вопрос. Но американские или иные спецслужбы могли спокойно разработать вещество, имитирующее действие "Новичка", которое не должно было убить Навального, – именно умный яд, smart poison, и разработать эту операцию. Кто именно это делал, кто был участником, будет непрофессионально и неправильно сейчас говорить, это работа для следствия.

Но как же быть с данными о разговоре Навального с неким сотрудником ФСБ, который якобы во "всём признался"?

Коробко подчёркивает – разговор есть, а верификации личности "фээсбэшника" нет. Кроме того, слабо верится, что сотрудник спецслужбы начнёт по телефону рассказывать детали операции человеку, которого впервые слышит.

Однако эксперт снова даёт шанс Навальному. Коробко допускает, что блогер не пытается обмануть публику намеренно. Может, его самого ввели в заблуждение? В любом случае, считает специалист, судьба собеседника Навального определена – он на связь прекратит выходить, так как его миссия выполнена. При этом обвинения в исчезновении "сотрудника" повесят на ФСБ.

Кроме того, в случае, если Навальный был уверен, что говорит с агентом ФСБ, ему следовало передать информацию в следственные органы, а он лишь опубликовал её в Сети, провоцируя новый скандал.

Зачем травить Навального?

Итоговой целью покушения Коробко считает вовсе не Навального. При этом Bellingcat получил лишь те данные для расследования, которые должен был, чтобы инцидент вызвал широкий международный скандал, новые санкции, обвинения лично в адрес Путина.

Мы живём в XXI веке, всё очень изощрённо, всё очень сложно, предполагать, что в такое время спецоперации будут простыми как минимум глупо. Мы имеем дело с изощрённейшей кампанией против России, – считает специалист.

Коробко уверен, что Кремль не рассматривает политическое убийство оппонентов как легитимный способ борьбы, а российские спецслужбы – как большинство ведущих спецслужб мира – уже давно эволюционировали из карающего меча в многоцелевой инструмент.

Навальный. Жертва или игрок?

Версия Навального и вера в неё его сторонников могут быть выгодны третьим силам, которые хотят раскачать ситуацию в России и повторить белорусский или украинский сценарий в стране. Ведь и срок, и ритм расследования удивительным образом оказались подгаданы и к пресс-конференции Путина, и к 20 декабря – 100-летию СВР.

Безусловно, я бы не советовал умным русским людям склоняться к такой троцкистской дихотомии, к которой нас ведут недруги или журналисты-идиоты. Мир уже давно гораздо сложнее. Всем нам нужно не давать собой манипулировать. А Алексею я желаю не только поправиться, но и задуматься о том, что у него есть шанс стать значимым в России, но только не в качестве пешки в руках тех, кто хочет нанести ущерб нашей стране и всем нам.

В завершение Александр Коробко добавил, что сегодня разумным было бы сделать две простые вещи.

"Проверить и уточнить: первое – работал ли этот сотрудник в группе слежения, о которой сказал сам президент, или "Кудрявцев" – фантом, придуманная сущность. Второе – если он не фантом, а сотрудник из группы слежения, из которого Bellingcat "делает" отравителя – проверить и опровергнуть факт его разговора с Навальным. Например, провести аудиоэкспертизу, не было ли "синтеза" речи сотрудника (если он – реальное лицо) и т. д. Но удивительно, что CNN выдало эту "сенсацию" без должной журналистской проверки. Им и всем, кто некритично транслирует "расследование" Навального, следует изучить стандарты той же Би-би-си, секции 3 – "аккуратность" при сборе материала. В расследовании Bellingcat они – все – нарушены!"