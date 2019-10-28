Раскрывающийся потенциал: с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов

С начала 2019 года в Крым приехали 6,87 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Таким образом, уже побит рекорд 2018-го — тогда полуостров посетили 6,8 млн человек. По мнению экспертов, рост показателей в первую очередь обусловлен развитием инфраструктуры, в том числе транспортной.

С начала 2019-го в Крым приехали около 6,87 млн туристов, что на 10% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Больше всего гостей традиционно приезжают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. По данным аналитиков сервисов онлайн бронирования, рейс Москва — Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году», — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, за десять месяцев 2019 года полуостров посетили больше туристов, чем за весь 2018-й — тогда 6,8 млн человек выбрали местом своего отдыха Крым. При этом среди иностранных туристов традиционно больше всего украинцев — из этого государства прибыло свыше миллиона гостей.

«Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — отметил Аксёнов.

Значительный интерес к Крыму наблюдается и на новогодние праздники. По словам Аксёнова, уровень бронирования в местах размещения уже превышает 70% и продолжает расти.

Ранее, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Аксёнов заявил, что, согласно прогнозам, турпоток в Крым в 2019 году достигнет 7,1 млн человек.

Пути на полуостров

В 2018 году Крым посетило рекордное для всего постсоветского периода число отдыхающих — 6,8 млн человек. Предыдущий максимум был установлен в 2012 году, когда полуостров был в составе Украины, — 6,1 млн. Абсолютный максимум зафиксирован ещё до распада СССР, в 1988-м, — тогда регион принял 8,3 млн туристов.

Сейчас большинство отдыхающих прибывают на полуостров по Крымскому мосту. На сайте Министерства курортов и туризма Крыма опубликована статистика за период с января по август 2019 года. Согласно этим данным, 58% всех туристов прибыли, проехав по мосту, 27% — авиатранспортом и 15% — через российско-украинскую границу.

Отметим, что на сегодня действует только автомобильная часть Крымского моста — ввод в эксплуатацию железнодорожной составляющей намечен на декабрь нынешнего года. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, запуск железнодорожного сообщения с полуостровом предоставит россиянам ещё больше возможностей сократить расходы на дорогу.

«Такая динамика роста туристического потока обеспечивается за счёт инфраструктуры: построили мост — пока автомобильный, но к концу года будет и железнодорожный. Значит, появится возможность бюджетной доставки туристов», — сказал он RT.

Особое значение открытие железнодорожного движения будет иметь для крымских лечебниц, убеждён депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Железнодорожный мост позволит в первую очередь увеличить поток не тех, кто едет в Крым веселиться и заниматься активными видами спорта, а пациентов крымских лечебниц. Это будет удобно во всех отношениях. И самое главное — большие семьи смогут за разумные деньги прокатиться в Крым и обратно», — отметил он в беседе с RT.

«Расширение видов туризма»

Юрий Барзыкин отметил, что полуостров имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими направлениями для отдыха.

«Это, конечно, то, что дала природа, — уникальнейшие природно-рекреационные факторы, которые существуют сами по себе, не нужно ничего создавать. Нужно обеспечить к ним доступ. Также это доступность — не нужны визы. Цена, несмотря на сложившийся стереотип, что в Турции дешевле, в Крыму в два раза меньше», — подчеркнул он.

Указал вице-президент Российского союза туриндустрии и на показатель возвратности — того, насколько часто посетившие Крым люди возвращаются на полуостров.

«Очень высокая возвратность — 70%. Это характерный показатель: люди возвращаются — значит, им интересно, приятно и удобно, формируется хороший продукт на рынке», — отметил он.

Подобных показателей удалось достичь в том числе благодаря развитию проектов в туристической сфере полуострова, подчеркнул Бальбек.

«Сегодняшний Крым даёт российским туристам широкую линейку отдыха во всех отношениях. А масштабные проекты, которые реализуются здесь, — ещё один показатель того, что курортной инфраструктуре Крыма отводится особое место во внутренней национальной политике», — добавил он.

Так, в рамках программы по развитию полуострова в Крыму будут построены пять туристических кластеров до 2020 года. Ещё два будут возведены в 2020—2021 годах.

Дальнейшее развитие туристического сектора должно предусматривать расширение спектра услуг, которые может предложить Крым отдыхающим, считает Барзыкин.

«Сейчас очень важно одновременно обеспечить как генерирование потока в Крым, так и обеспечение качества, спектра услуг, включение не только пляжных услуг и услуг общественного питания, но и расширение досуговых видов туризма: экстремальный, спортивный, рекреационный. Для всего этого у Крыма есть потенциал. Это последующая работа, и мы уверены, что динамика будет положительной», — сказал эксперт.

В этой связи стоит отметить, что в понедельник, 28 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег» — там будет разрешено открывать казино.

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования «Городской округ Ялта» Республики Крым площадью 146,85 тыс. квадратных метров», — говорится в документе.