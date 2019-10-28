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Раскрывающийся потенциал: с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов
28 октября 2019, 20:39 • 59 • В России
С начала 2019 года в Крым приехали 6,87 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Таким образом, уже побит рекорд 2018-го — тогда полуостров посетили 6,8 млн человек. По мнению экспертов, рост показателей в первую очередь обусловлен развитием инфраструктуры, в том числе транспортной.
Вид на город Севастополь РИА Новости © Алексей Мальгавко
С начала 2019-го в Крым приехали около 6,87 млн туристов, что на 10% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Таким образом, за десять месяцев 2019 года полуостров посетили больше туристов, чем за весь 2018-й — тогда 6,8 млн человек выбрали местом своего отдыха Крым. При этом среди иностранных туристов традиционно больше всего украинцев — из этого государства прибыло свыше миллиона гостей.
«Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — отметил Аксёнов.
Значительный интерес к Крыму наблюдается и на новогодние праздники. По словам Аксёнова, уровень бронирования в местах размещения уже превышает 70% и продолжает расти.
Ранее, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Аксёнов заявил, что, согласно прогнозам, турпоток в Крым в 2019 году достигнет 7,1 млн человек.
Пути на полуостров
В 2018 году Крым посетило рекордное для всего постсоветского периода число отдыхающих — 6,8 млн человек. Предыдущий максимум был установлен в 2012 году, когда полуостров был в составе Украины, — 6,1 млн. Абсолютный максимум зафиксирован ещё до распада СССР, в 1988-м, — тогда регион принял 8,3 млн туристов.
Сейчас большинство отдыхающих прибывают на полуостров по Крымскому мосту. На сайте Министерства курортов и туризма Крыма опубликована статистика за период с января по август 2019 года. Согласно этим данным, 58% всех туристов прибыли, проехав по мосту, 27% — авиатранспортом и 15% — через российско-украинскую границу.
Отметим, что на сегодня действует только автомобильная часть Крымского моста — ввод в эксплуатацию железнодорожной составляющей намечен на декабрь нынешнего года. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, запуск железнодорожного сообщения с полуостровом предоставит россиянам ещё больше возможностей сократить расходы на дорогу.
«Такая динамика роста туристического потока обеспечивается за счёт инфраструктуры: построили мост — пока автомобильный, но к концу года будет и железнодорожный. Значит, появится возможность бюджетной доставки туристов», — сказал он RT.
Особое значение открытие железнодорожного движения будет иметь для крымских лечебниц, убеждён депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
«Расширение видов туризма»
Юрий Барзыкин отметил, что полуостров имеет ряд конкурентных преимуществ перед другими направлениями для отдыха.
«Это, конечно, то, что дала природа, — уникальнейшие природно-рекреационные факторы, которые существуют сами по себе, не нужно ничего создавать. Нужно обеспечить к ним доступ. Также это доступность — не нужны визы. Цена, несмотря на сложившийся стереотип, что в Турции дешевле, в Крыму в два раза меньше», — подчеркнул он.
Указал вице-президент Российского союза туриндустрии и на показатель возвратности — того, насколько часто посетившие Крым люди возвращаются на полуостров.
«Очень высокая возвратность — 70%. Это характерный показатель: люди возвращаются — значит, им интересно, приятно и удобно, формируется хороший продукт на рынке», — отметил он.
Подобных показателей удалось достичь в том числе благодаря развитию проектов в туристической сфере полуострова, подчеркнул Бальбек.
«Сегодняшний Крым даёт российским туристам широкую линейку отдыха во всех отношениях. А масштабные проекты, которые реализуются здесь, — ещё один показатель того, что курортной инфраструктуре Крыма отводится особое место во внутренней национальной политике», — добавил он.
Так, в рамках программы по развитию полуострова в Крыму будут построены пять туристических кластеров до 2020 года. Ещё два будут возведены в 2020—2021 годах.
Дальнейшее развитие туристического сектора должно предусматривать расширение спектра услуг, которые может предложить Крым отдыхающим, считает Барзыкин.
В этой связи стоит отметить, что в понедельник, 28 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег» — там будет разрешено открывать казино.
«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования «Городской округ Ялта» Республики Крым площадью 146,85 тыс. квадратных метров», — говорится в документе.
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