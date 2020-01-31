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Раскрывает грязные тайны Запада: Почему швейцарец сбежал в Абхазию

31 января 2020, 15:39  •  61 • В мире
Швейцарский журналист сбежал в Абхазию из "толерантной Европы", в которой его травили за правду. Теперь, вынужденный жить вдали от родины, Манфред Петрич раскрывает грязные тайны Запада. О том, почему он сбежал, журналист рассказал в интервью Царьграду.
Манфред Петрич, швейцарский журналист, был вынужден уехать из Швейцарии в совершенно чужую ему Абхазию, чтобы не стать жертвой тотальной лжи, в которой утонула современная Европа.
О том, что жители развитых стран стремительными темпами теряют веру в демократию, уже бьют тревогу иностранные эксперты. В отчете Центра будущего демократии Кембриджского университета говорится, что на данный момент недовольство граждан демократией в развитых странах находится на самом высоком уровне за последние 25 лет.
И эти результаты – крах. Эти данные не выгодны никому, иначе для кого будет работать отстроенная и отлаженная фабрика по производству фейковых новостей, заставляющих думать так, как надо?
Журналист Манфред Петрич из Швейцарии променял с виду отполированное до блеска существование на благополучной родине на Абхазию. Новость об этом недавно облетела СМИ. И дело не только в свободе. Манфред Петрич бежал от тотальной лжи, в которой, по убеждению журналиста, утонула современная Европа.
По его словам, лгут и СМИ, и политики, а обычные люди обмануты и запуганы. Петрич искал место, которое не было бы оккупировано Америкой.
"Думал переехать в Грецию, или Италию, или Испанию, но потом я заметил, что нет никакой разницы - и эти страны члены Евросоюза и НАТО. Вы по-прежнему на территории, оккупированной американцами. Вот как я это называю: территория, оккупированная Америкой. И я хотел вырваться из этой империи", - объяснил он Царьграду.
По его словам, в Европе журналисты, которые стремятся рассказать правду, могут потерять работу, сесть в тюрьму и даже расстаться с жизнью. Петрич признается – угрожали и ему.
"Угрожали убить, когда я начал исследовать все секретные организации, у которых есть власть, такие как Бильдербергский клуб. В 2004-м я начал рассказывать о месте, в котором они встречаются каждый год, о том, кто собирается там. Топы банковской индустрии, сотрудники спецслужб и армии, политики – все они съезжаются на Бильдербергской конференции. Я заметил, что эти люди контролируют все. Когда я начал рассказывать о них и показывал их лица, то все время получал угрозы. Кроме того, полиция пыталась меня арестовать и препятствовала моей работе", - рассказал журналист.
По его словам, он лично встречался с политиками, с членами парламента, пытаясь обратить их внимание на происходящее. Но реакции не последовало.
"Они просто марионетки. И президент Франции, президент Америки, премьер-министр Англии - они просто актеры, которые на сцене играют свою роль. Настоящая сила находится за этой сценой, и она никогда не меняется", - отметил он.
Петрич отмечает, что эти внешние силы создают имидж России как страны, которой управляют "плохие, агрессивные люди, которые хотят захватить весь мир". По его словам, и СМИ, и политики с этой целью развивают русофобию, нужную для того, чтобы фабрики по производству оружия продолжали работать.
Ведь Америка и существует благодаря гигантскому оружейному бизнесу, а значит, вывод прост - ей всегда нужны враги.
Не сумев добиться справедливости, журналист решил переехать в Абхазию как, по его мнению, в единственное место, куда не дотянулись руки властителей мира.
Однако травля и последующий переезд оказались не последним испытанием. В Абхазии Петрич живет в абсолютном одиночестве. Дети, чтобы сохранить работу и положение в обществе, отвернулись от него.
Такова Европа во всей красе - справедливая, демократичная, толерантная.
"На Западе подвергают цензуре все. Вашу речь. Они цензурируют всех известных писателей. Они переписывают историю и книги, таких авторов, как Гёте, Хемингуэй, Шекспир! Потому что там не политкорректно написано. Это точно предсказание Джорджа Оруэлла в «1984». Все становится правдой. А в России живут иллюзией, что Европа – это рай", - горько резюмировал он.

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