Раскрыты цели секретной военной базы на ключевом маршруте поставок нефти

На острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе обнаружили неизвестную базу. Эксперты раскрыли цели структуры и даже предполагаемого хозяина базы.

Ранее неизвестная военная база обнаружена на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе. Как сообщают Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и собственные источники, объект тайный - по меньшей мере, потому что никаких документальных упоминаний о нём нет.

Находится база у побережья Йемена, на ключевом маршруте поставки коммерческих грузов и энергоносителей, попросту нефти. В AP напоминают, что ранее на указанной линии пытались закрепиться ОАЭ. И, вероятно, сейчас работы на острове ведёт Абу-Даби. Представитель компании Janes Джереми Бинни предположил, что речь идёт о "долгосрочной стратегической цели", связанной с установлением "относительно постоянного присутствия" эмиратов:

"Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую", - цитируют слова спикера журналисты.

Найденная на секретной военной базе взлётно-посадочная полоса позволяет легко наносить удары по Йемену и, более того, проводить любые операции в зоне Красного моря, Аденского залива или, например, на территории Восточной Африки. База способна принимать самолёты-разведчики, штурмовики и транспортные самолёты, говорит автор материала AP. Источники издания сообщили, что в последнее время на базу именно Абу-Даби завозили военную технику, а также оружие и военных. В то эе время, в Эмиратах напомнили о выходе из войны с хуситами на юге Аравийского полуострове ещё в 2019 году.