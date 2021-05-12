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Раскрыты три самых активных источника кибератак на Россию
12 мая 2021, 09:25 • 95 • Политика
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов раскрыл три самых активных источника кибератак на Россию.
В интервью РИА Новости он заявил о том, что по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов.
При этом чаще всего нападениям подвергались объекты, связанные с разработкой вакцин, а также военно-промышленной, экономической сферами. В том числе были атакованы и объекты здравоохранения, транспорта и образования.
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