Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Главная / Политика

Раскрыты три самых активных источника кибератак на Россию

12 мая 2021, 09:25  •  95 • Политика
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов раскрыл три самых активных источника кибератак на Россию.
В интервью РИА Новости он заявил о том, что по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов.
При этом чаще всего нападениям подвергались объекты, связанные с разработкой вакцин, а также военно-промышленной, экономической сферами. В том числе были атакованы и объекты здравоохранения, транспорта и образования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 02:05
Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет
12 мая 2021, 05:45
Стремление Лаврова к порядку породило новый мем
12 мая 2021, 00:15
Тель-Авив накрыли десятки ракет - видео
12 мая 2021, 05:45
"Американцам лучше знать": Политолог подсказал, в чём растворилась украинская элита
12 мая 2021, 03:55
Лидер ХАМАС объявил Израиль побеждённым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.