Раскрыты три самых активных источника кибератак на Россию

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов раскрыл три самых активных источника кибератак на Россию.

В интервью РИА Новости он заявил о том, что по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов.

При этом чаще всего нападениям подвергались объекты, связанные с разработкой вакцин, а также военно-промышленной, экономической сферами. В том числе были атакованы и объекты здравоохранения, транспорта и образования.