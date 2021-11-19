Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Раскрыты темы личной беседы Путина с Лукашенко

19 ноября 2021, 15:05  •  118 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Во главе угла оказался миграционный кризис
Сегодня, 19 ноября, состоялся очередной созвон российского лидера Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Стало известно, что в первую очередь стороны обсудили коллапс с беженцами на границе между Белоруссией и Польшей.
Очевидно, что данный вопрос сейчас является самым важным для минских властей. Из-за проблем с нелегалами на рубежах Лукашенко в очередной раз столкнулся лбами с представителями Европейского союза. Судя по всему, эту животрепещущую тему Батька поспешил обсудить со старшим товарищем из России.
Белорусский лидер рассказал нашему президенту, что уже успел сделать в рамках урегулирования данного вопроса. В частности, Лукашенко сообщил, что белорусская сторона старается поддерживать несчастных беженцев и оказывает им посильную гуманитарную помощь. Кроме того, президент Республики передал Владимиру Владимировичу детали его телефонной беседы с пока еще немецким канцлером Ангелой Меркель.
В итоге стороны подчеркнули, что для решения конфликта необходимо прямое сотрудничество Минска и Брюсселя. Отдельно президенты осудили действия польских властей, которые позволяют своим пограничникам крайне грубо обращаться с мигрантами.
По традиции главнокомандующие двух братских государств договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обсудили некоторые аспекты двухстороннего взаимодействия.
К слову, недавно стало известно, что Польша пошла на шантаж Белоруссии из-за мигрантов. Варшава пригрозила Минску закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнеце.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.