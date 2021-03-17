Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Главная / В мире

Раскрыты пять пунктов из секретного доклада США о Росси

17 марта 2021, 03:55  •  33 • В мире
Раскрыты пять пунктов доклада Соединённых Штатов о России. Доклад был подготовлен американским разведсообществом и рассекречен офисом директора Национальной разведки США.
Стали известны пункты доклада США о РФ, подготовленного американским разведсообществом и рассекреченным офисом директора Национальной разведки США. Некоторые положения документа публикует Telegram-канал Пул №3.
В докладе, в частности, говорится о том, что президент России Владимир Путин дал указания по вмешательству в выборы президента США для того, чтобы "дискредитировать кандидатуру Байдена и поддержать Трампа". Также в докладе говорится, что "операцией занималась некая группа российского правительства".
"Русские, которые обслуживают интересы Кремля, проводили работу по изменению общественного сознания. Также Москва использовала людей, которые напрямую связаны с российской разведкой", - отмечают составители доклада.
В заключении своего обвинения составители доклада пишут о группе американских журналистов, которая поддерживает Россию и Трампа.
Фото: Telegram/Пул №3

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 18:45
Цифровой вирус: прорицательница из Ливана назвала новую опасность в 2021 году
16 марта 2021, 20:35
Ушёл по-английски: 99-летнего супруга Елизаветы II выписали из больницы
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
16 марта 2021, 16:55
Министр туризма Турции назвал сроки снятия ограничений для отдыхающих
17 марта 2021, 02:00
«В случае конфликта должны принести свои ВМС в жертву»: зачем НАТО проводит в Чёрном море совместные учения с Украиной
17 марта 2021, 00:10
Конфликт десятилетия: как Запад пытается делегитимизировать грядущие президентские выборы в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русски...
17 марта 2021, 00:15
Зеленскому вопреки. Пусть клоун плачет. Колонка Вадима Манукяна
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 00:15
Захарова высмеяла министра культуры Украины: Обустраивают Крым без Крыма, воюют с Рос...
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2021, 04:45
"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.