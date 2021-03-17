Раскрыты пять пунктов из секретного доклада США о Росси

Раскрыты пять пунктов доклада Соединённых Штатов о России. Доклад был подготовлен американским разведсообществом и рассекречен офисом директора Национальной разведки США.

Стали известны пункты доклада США о РФ, подготовленного американским разведсообществом и рассекреченным офисом директора Национальной разведки США. Некоторые положения документа публикует Telegram-канал Пул №3.

В докладе, в частности, говорится о том, что президент России Владимир Путин дал указания по вмешательству в выборы президента США для того, чтобы "дискредитировать кандидатуру Байдена и поддержать Трампа". Также в докладе говорится, что "операцией занималась некая группа российского правительства".

"Русские, которые обслуживают интересы Кремля, проводили работу по изменению общественного сознания. Также Москва использовала людей, которые напрямую связаны с российской разведкой", - отмечают составители доклада.

В заключении своего обвинения составители доклада пишут о группе американских журналистов, которая поддерживает Россию и Трампа.

Фото: Telegram/Пул №3