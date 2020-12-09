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Раскрыты планы Байдена на первые две недели президентства в отношении России
09 декабря 2020, 21:20 • 137 • Политика
Соперник Трампа уже определил "врагов" Вашингтона
Многие убеждены – Джо Байдену все же удастся отнять кресло президента Америки у Дональда Трампа. Чем новоиспеченный главнокомандующий США займется в первую очередь, спрогнозировали американские журналисты.
Авторы издание The Washington Post обратили внимание на то, что Байден, скорее всего, переедет в Белый дом за две недели до конца срока договора СНВ-3. Этот документ долгие годы сдерживал гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном. И, если Трамп собирался заключать новое соглашение, то Байден с высокой долей вероятности продлит срок действия текущего документа еще на пять лет.
По мнению журналистов из США, это решение станет первым шагом нового президента в отношении России.
В остальном, нам нечем обольщаться. Авторы статьи заявляют, что Байден будет придерживаться стратегии противостояния России и Китаю. В рамках реализации этой задумки будущий американский лидер сколотит антироссийскую коалицию из стран-партнеров – выступать единым фронтом против Москвы и Пекина значительно выгоднее.
Ранее политолог Игорь Шатров рассказал о преимуществах России в борьбе с Байденом. По мнению эксперта, наша стран проявит к американской дубине стрессоустойчивость.
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