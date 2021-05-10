Раскрыты детали разговора Путина с Алиевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Уже известны детали беседы двух президентов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в телефонном разговоре главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. При этом отмечалось, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

В рамках телефонного разговора Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего взаимодействия между Россией и Азербайджаном.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - отметили в пресс-службе Кремля.