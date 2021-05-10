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Раскрыты детали разговора Путина с Алиевым
10 мая 2021, 15:15 • 148 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Уже известны детали беседы двух президентов.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в телефонном разговоре главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. При этом отмечалось, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.
В рамках телефонного разговора Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего взаимодействия между Россией и Азербайджаном.
"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - отметили в пресс-службе Кремля.
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