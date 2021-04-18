Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что в ходе переговоров Путина с президентом США был задан вопрос о готовящемся перевороте в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о перевороте в стране, который готовился с помощью США. О деталях заговора ему рассказал президент России Владимир Путин.

Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл,

- рассказал белорусский лидер в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул № 3".

Как сообщал Царьград, ФСБ задержала в Москве двух подозреваемых в подготовке переворота с физическим устранением Александра Лукашенко и его сыновей. Переворот планировался на 9 мая.

В преступлении подозреваются гражданин Белоруссии политолог Александр Федута и имеющий двойное гражданство - Белоруссии и США - юрист Юрий Зенкович.

По данным ФСБ, Зенкович после консультаций в США и Польше прибыл в Москву для встречи с представителями Вооружённых сил Белоруссии, чтобы "убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов".