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Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте

18 апреля 2021, 13:15  •  282 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что в ходе переговоров Путина с президентом США был задан вопрос о готовящемся перевороте в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о перевороте в стране, который готовился с помощью США. О деталях заговора ему рассказал президент России Владимир Путин.
Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл,
- рассказал белорусский лидер в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул № 3".
Как сообщал Царьград, ФСБ задержала в Москве двух подозреваемых в подготовке переворота с физическим устранением Александра Лукашенко и его сыновей. Переворот планировался на 9 мая.
В преступлении подозреваются гражданин Белоруссии политолог Александр Федута и имеющий двойное гражданство - Белоруссии и США - юрист Юрий Зенкович.
По данным ФСБ, Зенкович после консультаций в США и Польше прибыл в Москву для встречи с представителями Вооружённых сил Белоруссии, чтобы "убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов".

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