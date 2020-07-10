Раскрыты детали преступлений экс-главы Интерпола: Предавался похоти, превратил офицеров в слуг

В конце января этого года стало известно, что суд города Тяньцзинь приговорил экс-главу Интерпола, бывшего министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя к 13,5 года тюрьмы. Он признал свою вину в получении взяток на общую сумму около 2 миллионов долларов.

Телеграм-канал "Китайская угроза" узнал подробности приговора, который, как оказалось, содержал и другие обвинения. Причём составлен документ в непривычном для официальной бумаги поэтичном стиле. В частности, в нём говорилось, что осуждённый "провалился в чёрную дыру коррупции", а кроме того, начал "предаваться похоти и удовольствиям".

Хунвэя также обвинили в том, что он "гонялся за экстравагантным образом жизни и позволил себе открыться коррумпированным идеям, торгуя властью за привилегии". Отдельно упоминалось использование чиновником офицеров в качестве своих личных слуг.

"В случае Мэн Хунвэя поэты проснулись в карающих органах", - констатирует автор канала.