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Раскрыто условие ухода Лукашенко с президентского поста

11 марта 2021, 19:35  •  131 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Протесты оппозиции с весной будут только нарастать и достигнут апогея летом
Смена передачи власти в Белоруссии без потрясений возможна, если будут созданы устойчивые структуры для руководства государством после бацьки. Такое мнение высказал известный израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире программы "Соловьев LIVE".
По его словам, долго управлять страной в сложившихся обстоятельствах после президентских выборов в прошлом году глава Республики Александр Лукашенко не сможет. А протесты с весной будут только нарастать, считает Кедми, и достигнут своего апогея грядущим летом.
"При таких раскладах смену власти стараются сделать без влияния толпы, без спешки, не ломая структуры. То есть постепенно, создавая более устойчивую систему с человеком, который сможет эффективно ей руководить. Только так должно быть. Удастся ли это сделать? Не знаю", – цитирует израильтянина издание New Inform.
Также он прокомментировал созданный якобы белорусской оппозицией фильм про "дворцы" Лукашенко. Политолог отметил, что это "расследование" было подготовлено в Польше и оно никого ни в чем не сможет убедить. Напротив, фильм обречен на провал, считает специалист.
"Производитель этой картины слишком подозрительный. Так что на самом фильме можно сразу же ставить клеймо лжецов и провокаторов", – констатировал Кедми.
Ранее сегодня Александр Григорьевич произвел ряд кадровых перестановок в силовых ведомствах и предупредил, что страну будут и дальше расшатывать, как это было в августе 2020-го. Как всегда ярко в своей речи бацька отметил, что Республику "попробовали на зуб". В открытую, как в 1941-ом, противник не пойдет, но пустит в ход "все зубы", чтобы попытаться подорвать страну изнутри, считает президент. Лукашенко призвал военных быть готовыми, поскольку "воевать будем отсюда".

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