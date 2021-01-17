Раскрыто тайное убежище принца Уильяма: Почему роскошный Там-на-Гар тщательно скрывают

Помимо двух основных своих резиденций - Кенсингтонского дворца и загородного поместья Анмер-Холл в Норфолке - у герцогов Кембриджских, оказывается, есть ещё один "домик". Это симпатичный коттедж, расположенный в старинном королевском поместье Балморал, неподалёку от резиденции принца Чарльза.

Этот особняк под названием Там-на-Гар подарен Уильяму его прабабушкой, королевой Викторией, незадолго до её смерти в 2002 году. Принц с супругой часто проводили здесь время ещё до свадьбы и продолжают навещать укромное местечко спустя годы, приезжая в поместье Балморал вместе с детьми. Тем более что и бабушка Уильяма, королева Елизавета II, любит проводить в этих местах лето.

Светским фотографам ни разу не удалось пробраться на территорию Балморала, чтобы разузнать, какое из 150 зданий, расположенных на территории поместья, является тем самым загадочным пристанищем герцогов Кембриджских. Пара также не афиширует свой "третий дом" - все официальные фотографии делаются на фоне интерьеров норфолкского особняка.