«Раскрыто свыше тысячи преступлений прошлых лет»: глава СК Крыма — о работе на полуострове после воссоединения с Россией

Накануне Дня сотрудника органов следствия RT побеседовал с руководителем Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым. Глава СК подвёл промежуточные итоги работы ведомства, рассказал о раскрываемости преступлений во время пандемии и сравнил профессиональные подходы российских следователей и их украинских коллег.

— Владимир Николаевич, как обстоят дела с преступностью на полуострове? Крым в этом плане чем-то отличается от других регионов РФ? Есть какая-то специфика?

— Не стал бы выделять Республику Крым и город Севастополь в числе других субъектов по уровню преступности, характеру и способу совершаемых преступлений. Как и в других регионах, на полуострове имеются асоциальные элементы, совершающие убийства в состоянии алкогольного опьянения или из корыстных мотивов, расследовались дела о похищении людей.

Не выделяется территория и по какому-то особому уровню совершения коррупционных и экономических преступлений. Здесь главное — другое. Наша основная задача — раскрываемость этих преступлений. По тяжким и особо тяжким против людей (убийства, изнасилования, причинение побоев со смертельным исходом, в том числе половые деяния против детей) это почти всегда 100%-ный показатель. К примеру, в самые короткие сроки были раскрыты жестокие убийства маленьких девочек в Раздольненском и Ленинском районах Республики Крым, совершённые в 2019 и 2020 годах. В первом случае ребёнок погиб от рук отчима, во втором — от рук близкого друга семьи. Совершившие их лица — не могу назвать их людьми — отбывают серьёзные сроки.

Владимир Терентьев

Сейчас мы только подводим статистические итоги полугодия. А по 2020 году могу сказать однозначно: он был обусловлен тяжёлой эпидемиологической обстановкой, личный состав трудился в непростых условиях и с особой самоотдачей, и следователи Крыма и Севастополя показали очень достойные результаты работы.

Так, на 26% больше возбуждено уголовных дел, их число составило 2600. В производстве следователей находилось 4200 уголовных дел, что также превышает показатели 2019 года. Расследовано 901 тяжкое и особо тяжкое преступление, что на 25% больше, чем в 2019 году. Было раскрыто десять серийных преступлений. Все они половой направленности, по большему счёту в отношении несовершеннолетних.

Всего же с марта 2014 года в Крыму и Севастополе расследовано более 15 тыс. уголовных дел самой разной категории, в рамках которых мы не только доказывали вину фигурантов, изолировали опасных лиц от общества, но и в обязательном порядке восстанавливали права пострадавших граждан.

— Как пандемия повлияла на работу СК? Есть ли какие-то принципиальные изменения или трудности, связанные с COVID-19?

— На ход следственной работы — никак. Были некоторые временные трудности, когда не работали суды и следственные изоляторы в самый пик пандемии. Но эти обстоятельства не стали препятствием для следственных действий, назначения и проведения экспертиз, сбора и закрепления доказательственной базы. Параллельно мы внедрили ряд альтернативных каналов взаимодействия с населением, поскольку понимали: людям ежедневно, ежеминутно требуется помощь, консультации, тем более в таких непростых реалиях.

Большой отклик у жителей полуострова, особенно из отдалённых районов Республики Крым, вызвали личные приёмы по Skype, активнее стали звонить на прямую телефонную линию, обращаться в интернет-приёмную на нашем официальном сайте и аккаунты в соцсетях, где мы также принимаем обращения. Попробовали формат онлайн-приёма граждан во «ВКонтакте», и он оказался удачным, теперь он на постоянной основе внедрён в нашу повседневную работу.

В качестве одного из положительных примеров такой нашей работы с гражданами хочу привести пример — оказание оперативной помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны, ветерану медицинской службы 95-летней Ольге Петровне Аверковой. В сообщество Главного следственного управления во «ВКонтакте» обратились её знакомые, которые рассказали, что в канун Дня Победы Ольга Петровна не получила положенную праздничную выплату. По моему поручению сотрудники незамедлительно подключились к выяснению обстоятельств и помогли оперативно оформить удостоверение вдовы участника Великой Отечественной войны российского образца. Спустя месяц Ольга Петровна получила положенную юбилейную выплату.

В самый пик пандемии мы оказывали различную помощь одиноким ветеранам, многодетным семьям и подшефным социальным учреждениям, которые находились на самоизоляции: продуктами, бытовыми наборами, транспортом, лекарствами. Более того, в управлении сегодня по-прежнему действуют усиленные профилактические меры: масочный режим, соблюдение дистанции, измерение температуры тела при входе в здание, санитарная обработка и работа рециркуляторов в помещениях.

Руководство и сотрудники всех подразделений вместе с членами семей активно проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции — привиты почти все подразделения. Всё для того, чтобы сохранить здоровье, а значит, и жизни, предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, обезопасить себя и граждан, с которыми следователи ежедневно взаимодействуют в силу профессиональных обязанностей.

— В чём принципиальное отличие в подходах и методах работы СК РФ и следственных органов Украины, которые работали на полуострове до 2014 года?

— И подход, и отношение кардинально иные. При Украине следователю отводилась второстепенная роль, функция писаря. Но после череды раскрытых органами СК преступлений прошлых лет, которые здесь долгие годы числились висяками, к нам отношение кардинально поменялось. И следствие стало на полуострове не бюрократической машиной, которая, как ранее, плодила документацию, а тяговой силой.

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До 16 марта 2014 года в системе правоохранительных органов Республики Крым и города Севастополя действовал единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), куда вносились материалы по всем происшествиям, проверкам и преступлениям до стадии их передачи в суд. Уголовно-процессуальное законодательство Украины не предусматривало такого понятия, как срок следствия, что порой позволяло злоумышленникам длительное время избегать ответственности, значительная часть преступлений оставалась нераскрытой, а совершившие их опасные элементы вольготно разгуливали по улицам, совершая новые и новые эпизоды.

С первых же дней образования органов СК РФ на полуострове следователям Крыма и Севастополя было передано свыше 1200 материалов ЕРДР. По некоторым из них заново проводились процессуальные проверки, устанавливались и опрашивались свидетели, осматривались места преступлений с применением криминалистической техники, которая появилась на полуострове только с образованием органов СК России.

Более того, в украинские времена не возбуждались уголовные дела по фактам развратных действий в отношении несовершеннолетних. В российском же законодательстве, как вы знаете, половые преступления против детей относятся к категории тяжких и особо тяжких, находятся у органов СК России на особом контроле. Жительницы полуострова на личных приёмах рассказывали, что раньше обращаться в правоохранительные органы с подобными заявлениями не было особого смысла. Сегодня же число заявлений к нам растёт из года в год, так как высок уровень доверия к ведомству. И этому предшествовала разъяснительная работа и кропотливый труд наших следователей.

С 2014 года коллектив прошёл свой путь становления, сейчас это полностью сформированная сильная команда из 356 сотрудников, в том числе из молодых специалистов, которые поступают к нам из академий Следственного комитета России.

На наших следователей-криминалистов легла масштабная задача по приёму, учёту и организации хранения вещдоков, переданных из украинской милиции. Чего скрывать, многие из них лежали недвижимо в сейфах без исследований. Именно в результате организации исследования этих вещдоков и биоматериалов были раскрыты резонансные преступления прошлых лет.

— Какие это преступления и какова раскрываемость?

— Всего с марта 2014 года — момента образования органов Следственного комитета России в Республике Крым и городе Севастополе — раскрыто свыше 1 тыс. преступлений прошлых лет, из них более 300 убийств, среди которых есть и серийные, в том числе серийные половые преступления против детей, ликвидация организованных преступных устойчивых вооружённых группировок, например «Башмаки» и банда Лаптева. Давность некоторых раскрытых нашими сотрудниками тяжких и особо тяжких преступлений составляла порядка 30 лет.

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— Расскажите о самых резонансных уголовных делах, которые удалось раскрыть.

— Если говорить о Севастополе, то здесь хотелось бы выделить два резонансных уголовных дела, оба серийные преступления, над раскрытием которых трудились лучшие следователи. Первое — это дело серийного убийцы и насильника Павла Бондаренко, криминальный клубок которого мы распутываем до сих пор.

Поздним вечером 23 декабря 2014 года в парке Победы — любимом месте отдыха горожан — была обнаружена задушенной 20-летняя студентка рядом расположенного вуза, с тела девушки исчезли её украшения. Тщательный осмотр места преступления помог выявить и изъять след, принадлежащий конкретному человеку. Расследование дела не прекращалось ни на минуту. 1 сентября 2015 года при аналогичных обстоятельствах возле дома по улице Хрусталёва была найдена убитой и изнасилованной 37-летняя женщина. И вновь с тела погибшей исчезли украшения. И вновь наши сотрудники выявили ДНК-след злодея. Следователи подняли весь пласт нераскрытых убийств, совершённых ещё до образования органов СК, разбив их по категориям — месту и способу совершения, характеристикам жертв, — досконально изучая каждое преступление.

Особенное внимание было уделено убийству 60-летней женщины, совершённому таким же способом и при схожих обстоятельствах 17 января 2009 года на остановке общественного транспорта на улице Адмирала Макарова. По изъятым тогда на месте следам был проведён ДНК-анализ в Главном управлении криминалистики СК России. С помощью новейшей криминалистической техники специалистами-генетиками центрального аппарата СК были выявлены не обнаруженные тогда, в 2009 году, на месте преступления посторонние следы и отложения. Сотрудники заново проверили всех лиц, попадавших в поле зрения правоохранительных органов при расследовании этого преступления в 2009 году. Из сейфов уволенных сотрудников полиции Украины были изъяты опечатанные биологические образцы мужчин, которые многие годы не отправлялись на исследования. В итоге в Главное управление криминалистики СК РФ были направлены все имеющиеся у нас образцы и со старого места убийства, и с новых. В один день раздался звонок из Москвы: специалисты-генетики сообщили, что один из генотипов совпадает на 100%.

СК РФ

Скромный и неприметный житель Севастополя, примерный семьянин Павел Бондаренко. Тогда, после первого преступления, он задерживался в качестве подозреваемого. На месте убийства был обнаружен его телефон, уверял, что потерял ранее. И юная девушка-следователь украинской милиции отпустила его за недостаточностью доказательств, хотя они были практически в руках, точнее, как установят впоследствии наши следователи, на брюках убитой 60-летней женщины. Видимо, она сопротивлялась, насильник поранился, запятнав своей кровью ткань. Тогда у него взяли образец крови, но не назначили ДНК-экспертизу.

35-летнего Павла Бондаренко задержали в январе 2016 года возле дома, он практически не сопротивлялся, но на бойцов спецподразделения «Беркут» отважно бросалась его супруга, не понимая, что происходит. А позже пришла на допрос к следователю в серёжках, которые душитель снял с тела студентки в парке Победы.

Уже после задержания была установлена его причастность к ещё одной расправе над жительницей Севастополя — убийству 26-летней девушки в Нахимовском районе 16 декабря 2016 года. В ходе проверки показаний на местах убийств Бондаренко спокойно рассказывал об обстоятельствах, с удивительной точностью указывая местность. Ещё одна жительница Севастополя, Светлана, с 1 января 2011 года отмечает свой второй день рождения: ей удалось выбраться из лап насильника во время нападения.

В декабре 2018 года суд признал Бондаренко виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к пожизненному лишению свободы. Это был первый и пока единственный подобный приговор в новом Севастополе.

— Вы сказали, что до сих пор продолжаете распутывать клубок его тайной криминальной жизни?

— Работа по раскрытию прошлых лет системная, не прекращается ни на день. Мы продолжаем изучать нераскрытые преступления многолетней давности, вещдоки, ставим их на учёт, направляем на новые исследования с применением новейших технологий и по уже российским стандартам. Так, в ходе расследования нераскрытого убийства жительницы Севастополя, совершённого ночью 1 июля 2007 года на улице Шабалина, при исследовании вещей жертвы вновь выстрелил генотип, который принадлежит Бондаренко. Дело уже направлено в суд для рассмотрения. Конечно, на срок это уже не повлияет, он максимален. Но главное то, что ещё по одному преступлению установлена объективная истина. А это основная задача следствия.

— Что за второе серийное дело?

— Уголовное дело было под оперативным названием «Доктор Айболит». Неизвестный злоумышленник совершал преступления в отношении детей на территории Севастополя с 2005 года. Ранее потерпевшие в правоохранительные органы с заявлениями не обращались. При Украине по некоторым фактам проводился розыск злодея, однако на деле фоторобот абсолютно не совпал с истинным лицом преступника. И только после образования органов Следственного комитета в Севастополе сотрудники ведомства во взаимодействии с УМВД вычислили преступника, совершавшего тяжкие преступления в отношении детей.

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В июле 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Гагаринского района Севастополя: в её отсутствие к ней домой пришёл неизвестный мужчина и, представившись врачом, совершил в отношении её десятилетней дочери насильственные действия сексуального характера.

В ходе осмотра квартиры следователи изъяли вещественные доказательства, получили записи камер уличного наблюдения. Оперативно сотрудниками отдела криминалистики был смонтирован видеоролик, на котором отображена походка подозреваемого: мужчина, словно танцор, характерно выворачивал носок стопы. Этот ролик был разослан на сотовые телефоны патрулям.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в той же одежде, в которой совершил своё последнее преступление. Им оказался 46-летний местный житель Евгений Янко, тихий, неприметный, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавший. Подрабатывал из дома разработкой различных сайтов. Однако у следователей были все основания полагать: это не единственное преступление «танцора».

СК РФ

В СМИ была размещена ориентировка на задержанного с обращением к вероятным пострадавшим. Таким образом в ходе следствия установлено 16 пострадавших от развратных действий девочек в возрасте от восьми до 11 лет. Злодей выслеживал детей, возвращавшихся одних после школы домой, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и при отсутствии родителей заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал иные действия сексуального характера.

В ходе расследования уголовного дела под оперативным названием «Доктор Айболит» установлено 22 эпизода преступной деятельности педофила. По делу проведено более 20 экспертиз, были допрошены свыше 100 человек. В ходе проверки показаний на месте злоумышленник показал и рассказал, как совершал преступления. В апреле 2018 года суд приговорил Янко к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года.

— А как обстоят дела с раскрытием «ретропреступлений» в городах Республики Крым?

— Подняли огромный пласт висяков, и уверен, что работы в этом направлении нам хватит ещё на много лет. Раскрыто убийство жителя Евпатории 22-летней давности по одному лишь отпечатку пальца. Буквально на днях сотрудники ялтинского подразделения раскрыли убийство 1993 года, заново изучив показания и вещдоки тех лет и обнаружив подозреваемого в Москве.

В 2014 году, после образования органов Следственного комитета России на полуострове, вновь было возбуждено уголовное дело по факту убийства троих мужчин в сентябре 1995 года в салоне автомобиля на сельской дороге близ села Весёлое Симферопольского района. Жертвы были расстреляны. Более 20 лет жестокая расправа оставалась нераскрытой, а в период расследования по делу сменилось более чем 15 следователей.

Большая часть вещественных доказательств по делу была утрачена. Основной подозреваемый ранее задерживался по подозрению в тройном убийстве, но был отпущен правоохранительными органами Украины при очень странных обстоятельствах. Позже нашими сотрудниками будет установлено, что убийца и три его жертвы зарабатывали на жизнь игрой в карты. Следователям и криминалистам удалось не только восстановить утраченные вещдоки, но и по журналу посещений вуза 1995 года доказать причастность злодея к убийству: основная свидетельница уверяла, что провела весь день с основным подозреваемым, однако журнал посещений вуза зафиксировал, что девушка была на лекциях. В марте 2018 года Верховный суд Республики Крым приговорил обвиняемого в тройном убийстве к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Было раскрыто и половое преступление в отношении ребёнка в Ялте, совершённое в 2010 году. Всё это время опасный нелюдь разгуливал на свободе.

СК РФ

Следователи-криминалисты в соответствии с российскими стандартами исследовали вещдоки, обнаружив на них ДНК неизвестного лица, внесли в базу. Спустя время произошло аналогичное преступление в Красногвардейском районе Республики Крым — по подозрению был задержан местный житель, ДНК которого совпала со следами из Ялты. Мужчина получил значительный тюремный срок.

— Есть ли на территории Крыма так называемые ОПГ? Если да, то как с ними борется СК?

— На ваш вопрос отвечу так: следите за нашим официальным сайтом и группами в социальных сетях, мы всегда очень оперативно обо всём сообщаем средствам массовой информации и населению.