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Раскрыто содержание секретных звонков Путина в Ливию

21 декабря 2020, 20:15  •  46 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На родину вернулись сицилийские моряки, более ста дней удерживаемые военными ЛНА
Итальянских моряков, захваченных в сентябре этого года в Средиземном море ливийцами, удалось освободить при прямом участии президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет La Stampa.
О роли российского лидера в освобождении итальянцев из плена стало известно в ходе телефонного разговора между бывшим премьер-министром Республики Сильвио Берлускони и судовладельцем одного из двух захваченных траулеров Марко Марроне.
Накануне утром семьи 18 граждан Италии прибыли в сицилийский порт Мадзара-дель-Валло, куда доставили рыбаков.
Именно Путин во время своих телефонных звонков главе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару требовал от него освобождения итальянцев, сказал Берлускони.
"Но мы не должны говорить об этом, а то потом скажут, что Путин поддерживает Хафтара, но он не хочет, чтобы так говорили", – подчеркнул итальянский политик в разговоре с Марроне.
Военные ЛНА захватили два рыболовных траулера из сицилийского города Мадзара-дель-Валло 1 сентября. Итальянцев доставили в порт Бенгази, обвинив в нарушении территориальных вод Ливии и незаконной ловле красных креветок.
Напомним, в апреле этого года ситуация в Ливии обострилась после того, как армия Хафтара, которая борется против Переходного национального совета (ПНС), заявила о принятии на себя власти в стране.

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