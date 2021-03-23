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Раскрыто символическое значение прививки Путина от коронавируса

23 марта 2021, 12:05  •  152 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия победила коронавирус и может двигаться дальше
Объявив о своей вакцинации от COVID-19, президент России Владимир Путин дал важный сигнал, детали которого полностью будут раскрыты в послании главы государства Федеральному собранию. Оно, по мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, будет посвящено новому триумфу России.
"Укол Путина положит начало окончательной и триумфальной победе России над мировой угрозой",
– написал Гращенко в своем телеграм-канале. Он отметил, что Россия справилась с эпидемией без тотального локдауна. Поэтому, в отличие от Европы, сильной нагрузки на экономику удалось избежать.
Сейчас в стране зарегистрировано уже три отечественных вакцины от коронавируса. Следовательно, вопрос об эпидемической безопасности скоро будет снят с повестки дня, и государство сможет сосредоточить усилия на ликвидации последствий коронавирусного кризиса-2020. Об этом, по мнению политолога, Путин и будет говорить перед Федеральным собранием.
"В послание могут включить обещание мер точечной поддержки населения, которая будет осуществлена к осени 2021 года: это единовременные выплаты многодетным семьям, пенсионерам и нуждающимся",
– высказался политолог.
Ежегодное обращение президента к Федсобранию ожидалось в конце марта-начале апреля, но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "дата сдвигается вправо".
Накануне Путин сообщил, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса, но не уточнил, какой именно из российских вакцин. Это может быть как "Спутник V" московского НИИ им. Гамалеи, так "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" или "КовиВак" центра им.Чумакова.
Напомним, что многие льготы и пособия, введенные в России на фоне пандемии COVID-19, действуют только до 1 апреля 2021 года.

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