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Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины

20 марта 2021, 06:10  •  87 • Политика
Президент США трижды споткнулся по трапу своего самолёта. Раскрыто, куда спешил при падении Джо Байден. Белый дом "расследовал" причины. В России почти посочувствовали американцам.
Пользователь Twitter Swiss Vatnik озвучил версию Белого дома. Там сообщили, что Джо Байден в полном порядке, а спотыкался и падал он, потому что спешил ответить на телефонный звонок Владимира Путина.
"А в прошлом году 78-летний политик травмировал ногу, играя с собакой", - добавляется в твите.
Неизвестно, насколько эта версия правдива. Ни в российских, ни в американских СМИ нет информации, что Владимир Путин звонил своему коллеге в США. Источник, откуда взята информация, Swiss Vatnik не указал.
Джо Байден несколько раз споткнулся, когда поднимался по трапу на самолет перед полетом в Атланту. В Белом доме говорят, что сейчас он в порядке, просто спешил ответить на телефонный звонок ️ Путина! А в прошлом году 78-летний политик травмировал ногу, играя с собакой. pic.twitter.com/limMWnUNnR
— Swiss©️Vatnik (@KissZuriCheeese) March 19, 2021
Зато есть другая информация из Белого дома. Заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что с президентом США всё в порядке. Она озвучила официальную причину случившегося казуса – сильный ветер.
"На улице довольно ветрено. Очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по ступенькам", - приводит слова Жан-Пьер телеканал Fox News.
Согласно данным американских метеорологов, ветер в тот момент действительно был. Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале разместил скриншот из приложения с прогнозом погоды. На базе Эндрюс, где обычно "припаркован" борт №1, тогда дуло аж со скоростью 19 миль в час!
"По шкале Бофорта - ветер свежий, 5 баллов из 12. При таком ветре образуется рябь на воде и качаются ветви деревьев", - пояснил Соловьёв и показал скриншот классификации силы ветра.
Блогер Илиас Меркури тоже не мог пройти мимо темы дня – падения Джо Байдена.
"Вчера бредовые оскорбления, сегодня двойное падение. Для американца, проголосовавшего за Байдена, наступили тяжёлые времена осознания того, что дед слаб и беспомощен", - почти сочувствующе написал он.

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