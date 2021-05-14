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Раскрыто имя "теневого" президента США
14 мая 2021, 12:45 • 22 • Политика
Влияние внутренней политики Америки на внешнюю ведет к хаосу
Соединенными Штатами в реальности управляет не президент Джо Байден и даже не вице-президент Камала Харрис. Власть сосредоточена в руках Сьюзан Райс, которая возглавила при новой администрации Белого дома совет по внутренней политике.
С сенсационным разоблачением выступил бывший глава Национальной разведки США Ричард Гринелл. По его словам, Байден – это никчемная фигура, он слаб и ни на что не влияет. Харрис вообще не понимает, что происходит и как нужно действовать.
"У нас есть теневой президент – Сьюзан Райс",
– заявил Греннел в эфире CPAC. По его оценке, Райс заняла удобную незаметную позицию, которая позволяет ей влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику. Поэтому-то на международной арене возник "бардак", считает бывший разведчик.
Ранее Райс была помощником президента Барака Обамы. Ожидалось, что ее назначат на должность госсекретаря США, передает телеканал "360". Она занимает выраженную антироссийскую позицию. Прошлым летом она утверждала, что беспорядки на американских улицах, начавшиеся после убийства полицейским чернокожего мужчины, были спровоцированы Москвой.
Накануне сотни высокопоставленных американских военнослужащих в отставке высказали недоверие президенту Байдену, который "едва держится на ногах". Впрочем, ситуация может скоро измениться. По словам экс-сотрудницы Госдепа, нынешний глава Белого дома не доживет до конца срока своих полномочий.
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