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Раскрыто имя пилота Су-25, сбитого турецким истребителем над Арменией
30 сентября 2020, 16:15 • 56 • Политика
Министерство иностранных дел Армении назвало имя пилота Су-25, сбитого турецким истребителем над Арменией.
Накануне Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Причём, как уверяет Ереван, инцидент произошёл в воздушном пространстве Армении. Военное ведомство уточнило, что турецкий самолёт взлетел с аэродрома, расположенного в азербайджанском городе Гянджа, с целью прикрыть авиацию союзников, которая в этот момент бомбила армянские населённые пункты. В Минобороны Армении добавили, что пилот Су-25 не выжил.
"29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшим из азербайджанского аэропорта Гянджа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что погибший - пилот ВС Армении майор Валерий Данелин.
В армянском МИД добавили, что это уже не первая провокация турецких ВВС.
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