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Раскрыта загадка "спецоружия Путина" для "стирания городов США с лица земли" - Kayhan

06 декабря 2021, 17:50  •  264 • Политика
Иранская газета Kayhan раскрыла загадку "спецоружия Путина", которое способно "стирать города США с лица земли". Ситуация сложилась довольно опасная, полагает автор статьи.
Издание обратило внимание на недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет "Циркон". Ранее британская Daily Mail уже выражала обеспокоенность в связи с тем, что Западу нечего противопоставить "специальному оружию Путина для стирания с лица земли городов США". У него нет ни средств ПВО, способных перехватывать такие снаряды. Ни своих гиперзвуковых ракет, при помощи которых можно было бы нанести ответный удар.
Военные США пытались разработать аналогичное оружие, но пока все их попытки заканчиваются неудачами. Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на Kayhan, не имея возможности дать военный ответ, западные страны пытаются действовать более привычным для себя способом - санкциями, задержанием русских судов, высылкой русских дипломатов и другими подобными методами по "сдерживанию России".
Автор статьи отметил, что слова Шойгу о запуске производства "Циркона" прозвучали на фоне беспрецедентного обострения ситуации в мире. На сегодняшний день поводом для вооружённого конфликта может стать что угодно. И давление США на Европу в связи с проектом "Северный поток - 2", и обвинения в кибератаках, и, конечно же, провокации со стороны Украины, которая уже превратилась в пороховую бочку Европы.

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