Раскрыта возможная "побочка" вакцины AstraZeneca: Страны ЕС ставят прививки на стоп

Раскрыта возможная тревожная "побочка" вакцины AstraZeneca. Так, у троих медработников в Норвегии после вакцинации обнаружены тромбы. В связи с этим страны ЕС ставят прививки на стоп.

В Норвегии госпитализированы трое медработников, которых ранее привили вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

Отмечается, что у всех пациентов обнаружены тромбы. Об этом сообщает местное издание Aftenposten.

В Норвежском институте здравоохранения добавили, что госпитализированные - молодые люди.

Точного подтверждения, что появление тромбов спровоцировано препаратом AstraZeneca, пока нет.

Тем не менее ранее использование данной вакцины в стране было временно заморожено из-за аналогичных случаев. Такое же решение приняли и власти Дании.

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств, однако, советовали возобновить прививание граждан препаратом от британско-шведской корпорации AstraZeneca.