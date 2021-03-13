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Раскрыта возможная "побочка" вакцины AstraZeneca: Страны ЕС ставят прививки на стоп

13 марта 2021, 20:10  •  185 • В мире
Раскрыта возможная тревожная "побочка" вакцины AstraZeneca. Так, у троих медработников в Норвегии после вакцинации обнаружены тромбы. В связи с этим страны ЕС ставят прививки на стоп.
В Норвегии госпитализированы трое медработников, которых ранее привили вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca.
Отмечается, что у всех пациентов обнаружены тромбы. Об этом сообщает местное издание Aftenposten.
В Норвежском институте здравоохранения добавили, что госпитализированные - молодые люди.
Точного подтверждения, что появление тромбов спровоцировано препаратом AstraZeneca, пока нет.
Тем не менее ранее использование данной вакцины в стране было временно заморожено из-за аналогичных случаев. Такое же решение приняли и власти Дании.
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств, однако, советовали возобновить прививание граждан препаратом от британско-шведской корпорации AstraZeneca.

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