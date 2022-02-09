Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром...
Главная / Политика

Раскрыта военная доктрина союза России и Белоруссии: Документ одобрен президентами

09 февраля 2022, 15:40  •  46 • Политика
Появился текст военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии. В документе прописаны угрозы членам союза.
Стало известно основное содержание новой военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии.
Президенты Путин и Лукашенко одобрили текст в ноябре 2021 года, по сравнению с документом от 2001 года указано больше факторов, угрожающих союзу двух стран. Текст новой доктрины на 19 страницах обнаружили на сайте Постоянного комитета Союзного государства.
В документе подчёркивается, что "военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств".
В доктрине перечислено намного больше негативных факторов для безопасности, чем ранее: 1) попытки изменения ценностных ориентиров и моделей развития; 2) противодействие развитию Союзного государства, ОДКБ, интеграционных образований России и Белоруссии; 3) очаги военных конфликтов у границ; 4) увеличение силового потенциала НАТО у границ; 5) применение различных форм борьбы с государствами, помимо силы.
В новом документе есть целый раздел про "основные внешние военные опасности для союза двух стран". В документе также описаны меры по обеспечению безопасности участников Союзного государства как в мирное, так и в военное время.
Особо подчёркивается, что "ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения", передаёт "Коммерсантъ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


46
Источник
Похожие новости
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 08:05
Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо
09 февраля 2022, 02:15
Источник раскрыл, как отзывается Байден о европейских лидерах в частных беседах
09 февраля 2022, 06:20
Япония готовит Европе "необычный шаг" с газом
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военн...
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
09 февраля 2022, 08:05
Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2022, 21:55
"Видишь, лезут?": Украинская снайперша стала "героем" в Британии после расстрела людей в Донбассе
02 февраля 2022, 22:40
Националисты начали провокации с целью развязать войну на Донбассе
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты
08 февраля 2022, 13:25
Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.