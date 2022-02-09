Раскрыта военная доктрина союза России и Белоруссии: Документ одобрен президентами

Появился текст военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии. В документе прописаны угрозы членам союза.

Стало известно основное содержание новой военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии.

Президенты Путин и Лукашенко одобрили текст в ноябре 2021 года, по сравнению с документом от 2001 года указано больше факторов, угрожающих союзу двух стран. Текст новой доктрины на 19 страницах обнаружили на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

В документе подчёркивается, что "военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств".

В доктрине перечислено намного больше негативных факторов для безопасности, чем ранее: 1) попытки изменения ценностных ориентиров и моделей развития; 2) противодействие развитию Союзного государства, ОДКБ, интеграционных образований России и Белоруссии; 3) очаги военных конфликтов у границ; 4) увеличение силового потенциала НАТО у границ; 5) применение различных форм борьбы с государствами, помимо силы.

В новом документе есть целый раздел про "основные внешние военные опасности для союза двух стран". В документе также описаны меры по обеспечению безопасности участников Союзного государства как в мирное, так и в военное время.

Особо подчёркивается, что "ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения", передаёт "Коммерсантъ".