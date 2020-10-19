Раскрыта цель ультиматума Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Заявления беглой домохозяйки должны поддержать дух и тонус активистов в Белоруссии

Выдвинутый на прошлой неделе экс-кандидатом на пост президента страны Светланой Тихановской ультиматум белорусским властям является элементом информационной войны и психологическим давлением на официальный Минск. Такую версию сути "приказа" оппозиционерки из-за границы выдвинул политолог Всеволод Шимов.

По его мнению, не стоит ждать, что руководство Республики испугается этого ультиматума. Также весьма сомнительной выглядит возможность общенациональной забастовки местных предприятий.

"Тем не менее, для поддержания боевого духа и тонуса протестующих такие воззвания, конечно, полезны. Сейчас для Тихановской и других лидеров оппозиции важно не допустить затухания протестов", – сказал порталу "Украина.ру" белорусский эксперт.

По его мнению, поскольку взять власть "кавалерийским наскоком" у активистов не получилось, и перспектив такой возможностей не предвидится, они перешли к тактике "затяжной осады" и психологического давления на руководство страны.

Свой ультиматум, а точнее "приказ", Тихановская обнародовала 13 октября через свою сецсеть. Оппозиционерка в бегах потребовала от президента Александра Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В случае невыполнения данных требований домохозяйка пригрозила начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и прекращение продаж государственной продукции. Час икс для бацьки наступает с 25 октября.

Сама же Тихановская собралась в "рабочую поездку" в Польшу, где планирует встретиться с белорусскими силовиками, выехавшими из страны, т.к. "отказались исполнять преступные приказы режима", говорится в сообщении оппозиционерки в ее "телеграм-канале".

