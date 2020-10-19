Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

Раскрыта цель ультиматума Тихановской

19 октября 2020, 20:30  •  86 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Заявления беглой домохозяйки должны поддержать дух и тонус активистов в Белоруссии
Выдвинутый на прошлой неделе экс-кандидатом на пост президента страны Светланой Тихановской ультиматум белорусским властям является элементом информационной войны и психологическим давлением на официальный Минск. Такую версию сути "приказа" оппозиционерки из-за границы выдвинул политолог Всеволод Шимов.
По его мнению, не стоит ждать, что руководство Республики испугается этого ультиматума. Также весьма сомнительной выглядит возможность общенациональной забастовки местных предприятий.
"Тем не менее, для поддержания боевого духа и тонуса протестующих такие воззвания, конечно, полезны. Сейчас для Тихановской и других лидеров оппозиции важно не допустить затухания протестов", – сказал порталу "Украина.ру" белорусский эксперт.
По его мнению, поскольку взять власть "кавалерийским наскоком" у активистов не получилось, и перспектив такой возможностей не предвидится, они перешли к тактике "затяжной осады" и психологического давления на руководство страны.
Свой ультиматум, а точнее "приказ", Тихановская обнародовала 13 октября через свою сецсеть. Оппозиционерка в бегах потребовала от президента Александра Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
В случае невыполнения данных требований домохозяйка пригрозила начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и прекращение продаж государственной продукции. Час икс для бацьки наступает с 25 октября.
Сама же Тихановская собралась в "рабочую поездку" в Польшу, где планирует встретиться с белорусскими силовиками, выехавшими из страны, т.к. "отказались исполнять преступные приказы режима", говорится в сообщении оппозиционерки в ее "телеграм-канале".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
19 октября 2020, 12:15
Кедми назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе: "Как бы ни пыжился султан в Турции..."
19 октября 2020, 12:15
Эрдоган намерен помочь военному удару Киева по Крыму. План обругали даже в Турции
19 октября 2020, 10:25
Неизвестные детали ликвидации в Сирии: "Когда погиб русский генерал, Исам заплакал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пу...
19 октября 2020, 11:20
В России открыто УКРАИНОзамещающее месторождение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.