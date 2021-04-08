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Раскрыта цель поездки Зеленского в окопы Донбасса

08 апреля 2021, 21:20  •  91 • Политика
Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной побродил по передовой, вручил награды военным и призвал представителей органов власти посещать фронт
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершил очередную феерическую поездку в зону разграничения конфликтующих сторон в Донбассе. Лидеру нации на фоне воинственной риторики киевского режима срочно понадобились новые фотографии с фронта. Такую версию неожиданной поездки главы государства предложил член Контактной группы по урегулированию конфликта в шахтерском крае от ЛНР Родион Мирошник.
"Зеленский – актер и вообще человек медийный. Сейчас у него в портфолио нет свежей фотографии в весеннем камуфляже. Это и было главным в его стремлении ехать в Донбасс", – написал представитель Луганска в своем телеграм-канале.
Мирошник отметил, что решения о боевых действиях принимаются не на фронте и совсем не паном Зеленским. Последнего лишь ставят в известность о таковых.
Позже в соцсетях появилось видео посещения передовой Владимиром Александровичем. Российский военкор Александр Коц назвал визит украинского верховного главнокомандующего "экскурсией".
"Что-то больно расслабленные они там для переднего края. Особенно, когда над тобой нависла российская армада", – подчеркнул журналист.

А Мирошник обратил внимание на то, как проходила сама съемка главы Незалежной, особенно в окопах: "под камеру, постановочные планы... почти вылазка в стан врага и все с впереди идущим оператором!".
В свою очередь телеграм-канал "Зрада чи Перемога" не смог не заметить, как в одном из окопов рядом с флагом Незалежной "гордо" реет знамя украинских националистов.
"Не расслабленные, а уверенные в себе. Как-никак, всю Европу прикрываем. А красно-черный стяг рядом с государственным – символ верности "историческим традициям". Ну в самом деле..." – говорится в Сети.
Позже пан Зеленский призвал представителей власти соборной регулярно посещать передовую – "хотя бы по очереди" – ради поддержки бойцов ВСУ. Он заявил, что силовики отвечают, когда по ним бьют "оккупанты", назвал, сколько за последнее время погибло военных и ни словом не обмолвился о гибели пенсионера и ребенка в ДНР.

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