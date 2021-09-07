Раскрыта цель диверсии украинской разведки в Крыму

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Власти Незалежной всеми способами пытаются запугать жителей полуострова

Осуществленный в августе украинскими диверсантами подрыв на газопроводе в Крыму носит пропагандистский характер. С таким мнением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Комментируя "Ленте.Ру" задержание на полуострове сотрудниками ФСБ лиц, причастных к осуществлению теракта по заданию военной разведки Минобороны Украины, эксперт заметил, что произошедшее является частью общей политики нынешнего киевского режима по отношению к Крыму.

"Украина не может воевать за полуостров, не может нанести существенный ущерб, она может только организовывать небольшие диверсии", – считает Безпалько.

По его словам, целью Киева была поддержка со стороны других государств, которую украинские постмайданные руководители хотели получить в ответ на свои военные усилия.

Однако вся эта история с диверсией лишь в очередной раз укрепила крымчан в том, что от Незалежной ничего хорошего ждать не приходится.

"Их уже пытались лишить воды, электроэнергии, а сейчас еще и топлива", – резюмировал Безпалько.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобными терактами украинским властям не удастся запугать жителей российского полуострова. Он подчеркнул, что террористов "готовит артист" – лидер Украины Владимир Зеленский, который "другой тактики не имеет".

Напомним, 23 августа, в день проведения в Киеве саммита "Крымская платформа", в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был произведен подрыв газопровода. По данным ФСБ, за этим терактом стоит украинская военная разведка. К диверсии причастны оперативная служба "Таврия" и запрещенная в РФ экстремистская организация "Меджлис крымско-татарского народа*", которая еще в 2015 г. осуществила подрывы опор ЛЭП в Херсоне, в результате чего был обесточен весь Крым.

По подозрению в августовском преступлении 5 сентября были задержаны замглавы "Меджлиса" Нариман Джелялов и еще четверо крымчан. Один из задержанных сегодня дал признательные показания и сообщил о роли разведки Минобороны Украины в данном теракте.



* Организация запрещена на территории РФ