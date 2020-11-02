Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?

Журналист Павел Зарубин показал в своём Instagram кадры из новой программы из серии "Москва. Кремль. Путин". В объективы камер попал момент, когда Путину передают записку. Содержание небольшого листка бумаги заинтересовало общество.

Тайна оказалась не такой уж и сенсационной. Референты напомнили главе государства в записке, что через несколько минут у него запланирован телефонный разговор с Эрдоганом.

Можно рассмотреть текст: "В 19:00 телефонный разговор с Эрдоганом".

Это произошло в тот момент, когда Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству. После окончания видеоконференции Путин тут же, буквально не вставая с места, поднял трубку телефона, чтобы поговорить с президентом Турции.