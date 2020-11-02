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Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 03:30 • 146 • Политика
В ходе заседания Совета по культуре и искусству, проходившего в режиме видеоконференции, президенту России Владимиру Путину передали записку. Этот момент попал в объектив съёмочной группы программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Журналист Павел Зарубин показал в своём Instagram кадры из новой программы из серии "Москва. Кремль. Путин". В объективы камер попал момент, когда Путину передают записку. Содержание небольшого листка бумаги заинтересовало общество.
Тайна оказалась не такой уж и сенсационной. Референты напомнили главе государства в записке, что через несколько минут у него запланирован телефонный разговор с Эрдоганом.
Можно рассмотреть текст: "В 19:00 телефонный разговор с Эрдоганом".
Это произошло в тот момент, когда Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству. После окончания видеоконференции Путин тут же, буквально не вставая с места, поднял трубку телефона, чтобы поговорить с президентом Турции.
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