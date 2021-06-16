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Раскрыта тайна пропавших чертежей русского самолёта: "Нечаянно" попали в руки Пентагона

16 июня 2021, 11:00  •  208 • Политика
После краха СССР из одного советского КБ бесследно исчезла вся документация по военному самолёту Як-141. Военный эксперт Виктор Литовкин уверен: чертежи "нечаянно" попали в руки американцев - чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на их F-35.
На днях американское издание попыталось шокировать мир статьёй о том, как военные США обхитрили СССР, купив у него титан для производства военных самолётов. Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин не скрывает: американцы заполучили в свои руки немало секретных советских разработок.
Если вы посмотрите на самолёт С-5, морской вариант самолёта F-35, это наш самолёт Як-141. Дело в том, что, когда у нас закрывалось КБ Яковлева, как-то нечаянно получилось, что вся документация оказалась у американцев. И вот американцы сделали самолёт F-35, не исключено, что по нашей документации.
Подобные истории, признаёт эксперт, были не только со Штатами: "У нас была в 90-е годы такая эйфория, когда мы пытались сотрудничать с Европой, с Соединёнными Штатами. В общем, у нас, скажем, чуть ли не в каждом КБ присутствовал американец или какой-нибудь представитель НАТО".
"Так что мы много чего в 90-х годах им продали", - рассказал Литовкин в комментарии Царьграду. Но проблема, по его словам, в том, что всё воспроизвести невозможно, даже заполучив документацию.
Эксперт привёл пример:
Мы продали США технологию производства двигателя РД-180, на котором американцы летают в космос. Так они до сих пор это не могут сделать, повторить этот двигатель. В результате фактически он делается у нас в Химках, а американцы приклеивают свои бейджики.
По мнению Литовкина, говорить о воровстве технологий будет не совсем корректно: речь идёт скорее о взаимопроникновении, причём русские пользуются американскими секретными разработками ничуть не меньше.

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