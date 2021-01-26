Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Раскрыта тактика Трампа с импичментом

26 января 2021, 09:40  •  128 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий
Дональд Трамп обдумывает с юристами, как ему защититься от импичмента. Каких адвокатов он выберет, еще не решено. Точно согласен помогать бывшему главе Белого дома Бутч Бауэрс.
Резолюция о лишении экс-президента США полномочий уже поступила в Сенат. Республиканка Линдси Грэм ищет тех, кто представит интересы Трампа.
Вступивший в должность главы Америки Джо Байден уверен, что импичмент состоится. при этом нынешний президент сомневается в достаточном количестве голосов сенаторов в пользу лишения его предшественника полномочий, передает CNN.
Трампу на посту президента дважды объявляли импичмент, отмечает "МИР24". И даже теперь, когда он уже официально не руководит страной, его опять решили лишить полномочий, обвинив в призыве к мятежу
Процедура импичмента назначена на 8 февраля, напоминает телеканал "360".
Ранее в небе над Флоридой появился самолет с баннером, на котором было написано: "Трамп – самый худший президент". Авторы фразы решили проложить маршрут лайнера так, чтобы ее смог прочитать и сам экс-глава государства.
За несколько дней до этогостало известно, что 25 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси собирается направить в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента США. Тем самым будет запущен судебный процесс над Дональдом Трампом по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
26 января 2021, 02:20
Евросоюз поддержал Навального… на словах: Разговоры о санкциях против России закончились пшиком
26 января 2021, 04:10
Академик Глазьев раскрыл главную ошибку Горбачёва: То, что сделал Китай, но не сделала Россия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.