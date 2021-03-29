Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / Политика

Раскрыта стратегия НАТО по подготовке войны с Россией

29 марта 2021, 14:45  •  111 • Политика
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы решили начать с информационной обработки народа
Отношения между Москвой и Вашингтоном накаляются день ото дня. Воинственная риторика объединенного Запада в адрес нашей страны наводит на мысли о возможном военном конфликте между государствами. Известный журналист Владимир Киселев и вовсе уверен, что не за горами день, когда НАТО объявит нам войну.
По мнению телеведущего, страны-участницы Североатлантического альянса под предводительством США разработали пошаговую стратегию подготовки к военным действиям.
Для начала они решили морально подготовить людей к мысли о том, что серьезный военный конфликт неизбежен. В то же время Вашингтон уже сейчас "назначает виновных". При этом Европа, как верный приспешник американцев, поддерживает их действия.
Вместе с тем, Киселев добавил, что коалиция вряд ли войдет в прямое противостояние с нашей страной, так как у них "все дрябло и беспомощно". Своими размышлениями телеведущий поделился в передаче "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Киселев напомнил, что Америка всегда преследует свою выгоду. Этой стране уже дважды удалось пройти мировые конфликты с малыми потерями, а по итогу их "распухнуть от богатства".
Антироссийская риторика Вашингтона стала уже обыденностью. Буквально на днях США пригрозили "агрессивной" России новыми санкциями. Американцы планируют нарастить давление на газопровод "Северный поток-2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 01:00
"Мы повсюду видим российскую агрессию": Блинкен припомнил Москве все грехи и пообещал расплату
29 марта 2021, 04:40
Политолог: Все партии в Армении пророссийские, уход Пашиняна ничего не изменит
29 марта 2021, 01:00
Хьюстон, у нас проблема: США решили ввести свои COVID-паспорта, но столкнулись с одной трудностью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
23 марта 2021, 17:35
Не на Крым или Донбасс: Делягин назвал возможную дату нападения Украины на Россию
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 18:20
Заложило уши? Самолет-шпион США не смог провести разведку под Мурманском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.