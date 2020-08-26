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Раскрыта схема управления цветной революцией в Белоруссии

26 августа 2020, 18:25  •  224 • В мире
Раскрыта схема управления цветной революцией в Белоруссии. В "игру" вокруг протестов активно вмешиваются США, опираясь на своих "европейских партнёров". Энергичнее всего в Белоруссии сейчас действуют через подставных лиц Польша, Литва, Латвия и Украина.
На портале Octagon вышел материал о том, кто на самом деле стоит за цветной революцией в Белоруссии. По данным авторов портала, ей управляют из-за границы. Главный игрок - США. Однако они не вмешиваются напрямую, предпочитая действовать через своих европейских союзников. Активнее всего работают Польша, Литва, Латвия и Украина.
"Польша хорошо смотрится в роли руководящей и направляющей силы: статус проводника интересов США в Восточной Европе придаёт ей вес, а имеющиеся в её распоряжении ресурсы позволяют использовать широкий спектр инструментов - от спецопераций до вербовки сторонников среди молодёжи соседних стран через стипендиальную программу для студентов имени Кастуся Калиновского и создания информационных платформ для ведения пропаганды и координации уличных акций", - отмечают авторы портала.
Также серьёзные ресурсы для влияния имеет Литва. Она работает через Центр исследований Восточной Европы, который занимается продвижением "демократии" в регионе. Замечена активность и сотрудников Европейского гуманитарного университета, где 95 процентов учащихся - граждане Белоруссии. Латвия выступает как "младший партнёр проекта". А украинцы работают как "организаторы провокаций". Страна стала основным поставщиком "бойцов для уличных беспорядков".
Пока их работа проваливается благодаря реакции властей. Однако в проект уже вложено много сил и никто не собирается отступать. Авторы портала уверены, что Польша намеревается воссоздавать "Речь Посполитую от моря до моря". И Белоруссия хорошо укладывается в эту схему. Сначала как страна, подпадающая под её влияние, потом "протекторат, а потом и поглощение".

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