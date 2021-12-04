Раскрыта секретная спецоперация Израиля на ядерном объекте

"Моссад" разрушил зал центрифуг на важном ядерном объекте в Иране. Информация о секретной спецоперации содержится в докладе The Jewish Chronicle.

О секретной операции Израиля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на доклад The Jewish Chronicle. По версии авторов материала, специалисты "Моссада" стояли за разрушением подземного зала центрифуг на ядерном объекте Ирана. Важно, что этот иранский объект был самым безопасным, и теракт там устроили в сговоре с израильской разведкой, отмечено в докладе.

"Моссад", как предполагают авторы материала, завербовал 10 учёных-ядерщиков из Ирана. Спецоперация состоялась в апреле 2021 года в Натанзе. Взрывчатые вещества в том числе сбросили с беспилотника. После учёные собрали бомбы и реализовали план, воспользовавшись ещё и ввезёнными контрабандой элементами, - их спрятали в ящиках с едой на грузовике с доставкой, сообщается в докладе.

В результате взрывов было разрушено 90 процентов центрифуг. Уточняется, что учёные не знали о работе на израильскую разведку. Они думали, что заказчиками являются некие иранские диссиденты.