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Раскрыта секретная информация об инцидентах на границе РФ и Украины

11 декабря 2020, 15:30  •  404 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инцидент успел облететь СМИ Незалежной из-за широкого резонанса
Произошедшая в ночь на 4 декабря перестрелка на российско-украинской границе является далеко не единичным случаем. Подобная информация закрыта и не просачивается в новостные ресурсы, однако этот прецедент вызвал резонанс в силу определенных обстоятельств, заявил глава украинского информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
По словам специалиста, тема диверсий со стороны украинских спецслужб не афишируется в Незалежной. Однако в этот раз произошло боевое столкновение, из-за чего информация распространилась в СМИ. Произошедший инцидент как раз демонстрирует одну из линий поведения Киева в российском направлении, тактика которого останется неизменной.
Текущую ситуацию в Донбассе, где Незалежная ведет боевые действия, нельзя назвать перемирием, считает Рудяков. Речь, скорее всего, идет об "усиленном прекращении" боевых действий, которое продолжается уже с конца июля 2020 года. По информации ОБСЕ, инцидентов сейчас не так много, как во время эскалации конфликта.
Рудяков напомнил, что введение указанного режима изначально должно было стать площадкой для полного установления мира в регионе, после которого можно совершать шаги к урегулированию политической ситуации. Однако практика показывает, что ни о каком перемирии речи не идет. В ситуации с Донбассом до сих пор высоки риска срыва установленного режима уже этой зимой, о чем эксперт заявил в интервью "Украине.ру".
СМИ сообщали ранее, что против погранслужбы РФ на границе действовала группа Сил спецопераций Украины.

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