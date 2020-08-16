Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Рос...
Главная / Политика

Раскрыта роль Крыма в захвате Белоруссии и Украины Польшей

16 августа 2020, 19:05  •  95 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ради достижения своей цели Варшава готова пойти на крайние меры
В Польше мечтают возродить Речь Посполитую, и ради этого страна готова активно распространять антироссийские настроение в мире, заявил политолог Сергей Марков.
Он объясняет, для осуществления цели Польше необходимо присоединить Белоруссию и Украину – тут на ее пути встает Россия, которая постоянно укрепляет свои военные позиции в Черном море и Крыму. Поляки полагают, что российская военная база на полуострове представляет для них особую опасность, отмечает политолог.
Польша распространяет русофобские настроения по указке США. Страна мечтает разграбить, как отмечает эксперт, часть России и взять под контроль бывшие страны СССР.
"Нам это не выгодно, но для них это главный интерес. Поэтому они занимаются разжиганием русофобии и антироссийских настроений", – рассказал он изданию "Слово и дело".
При этом в Польше не учитывают, что укрепление военных позиций Россией – это лишь ответ на новые вызовы НАТО, которые стягивают к границам все больше войск. Варшава, отмечает Марков, готова транслировать в мир любую ложь о России, лишь бы добиться желаемого.
Лукашенко заявлял, что протестами в Белоруссии управляют извне, а именно – из Польши, Чехии и Великобритании. В Варшаве решили ответить на обвинения президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
16 августа 2020, 01:40
Лукашенко устроил исторический ликбез провокаторам: Обойдёмся без посредников
16 августа 2020, 09:00
Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент "после свержения"
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
16 августа 2020, 15:25
"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «проро...
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю сил...
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
16 августа 2020, 01:40
Лукашенко устроил исторический ликбез провокаторам: Обойдёмся без посредников
16 августа 2020, 09:00
Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.