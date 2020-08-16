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Раскрыта роль Крыма в захвате Белоруссии и Украины Польшей
16 августа 2020, 19:05 • 95 • Политика
Ради достижения своей цели Варшава готова пойти на крайние меры
В Польше мечтают возродить Речь Посполитую, и ради этого страна готова активно распространять антироссийские настроение в мире, заявил политолог Сергей Марков.
Он объясняет, для осуществления цели Польше необходимо присоединить Белоруссию и Украину – тут на ее пути встает Россия, которая постоянно укрепляет свои военные позиции в Черном море и Крыму. Поляки полагают, что российская военная база на полуострове представляет для них особую опасность, отмечает политолог.
Польша распространяет русофобские настроения по указке США. Страна мечтает разграбить, как отмечает эксперт, часть России и взять под контроль бывшие страны СССР.
"Нам это не выгодно, но для них это главный интерес. Поэтому они занимаются разжиганием русофобии и антироссийских настроений", – рассказал он изданию "Слово и дело".
При этом в Польше не учитывают, что укрепление военных позиций Россией – это лишь ответ на новые вызовы НАТО, которые стягивают к границам все больше войск. Варшава, отмечает Марков, готова транслировать в мир любую ложь о России, лишь бы добиться желаемого.
Лукашенко заявлял, что протестами в Белоруссии управляют извне, а именно – из Польши, Чехии и Великобритании. В Варшаве решили ответить на обвинения президента.
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