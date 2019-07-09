Раскрыта реальная цель вторжения США в Сирию

На днях иностранные СМИ опубликовали интересный документ о стратегических интересах Соединенных Штатов Америки в Сирии. Эта бумага была составлена отобранными Конгрессом специалистами по САР, из которых в итоге создали так называемую Исследовательскую группу по Сирии. Специалисты должны были донести до президента Дональда Трампа, что на самом деле нужно дяде Сэму в арабской республике. Как оказалось, официально заявленные цели мало соответствует действительности, зато в документе нашлось место России.

Вероятно, документ опубликован в связи с критикой бывшего посла Вашингтона в Сирии Роберта Форда, который недавно заявил, что «у Вашингтона нет четкой стратегии в Сирии». Оказалось, что Форд ошибается — у США есть четкие цели. Главная из них — обеспечение безопасности Израиля: «Оказание помощи нашему союзнику, Израилю, в защите от растущих угроз, в том числе на его северной границе». Под северной границей подразумевается Ливан и, разумеется, Сирия. Что ж, этим никого не удивишь. Проблема преподносится в следующем свете. С каждым годом Тель-Авиву становится все сложнее самостоятельно эффективно оборонять свои границы. Связано это с наращиванием военной мощи ливанской Хезболлой и Сирийской арабской армией. Оба формирования за последние годы обзавелись арсеналом «более угрожающего оружия», и это в итоге может привести к серьезным проблемам для еврейского государства.

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Далее под раздачу попадает Иран, который почему-то обвинили в поиске собственной выгоды. Будто бы он дестабилизирует соседние государства и распространяет собственное влияние. Такое чувство, будто речь идет про Штаты — об их дестабилизирующем влиянии уже давно ходят шутки с примесью черного юмора. Чего только стоят операции по демократизации Ирака, Ливии, Афганистана и так далее. В каждой из этих стран нормальная жизнь закончилась сразу после того, как американцы ступили на их земли. Однако Иран не исключителен в отличие от Штатов, поэтому распространять влияние и искать собственную выгоду ему нельзя. И это при том, что даже Ливан, в дела которого активно вмешивается Тегеран, процветает, если сравнивать его с тем же Ираком или, скажем, Ливией. Да, персидское влияние не такое отравляющее, как американское.

И вот, наконец, наступает очередь Российской Федерации. Да, она тоже является обоснованием для присутствия американских солдат в Сирийской арабской республике. Ее главная вина в том, что она «обеспечивает выживание режима Башара Асада». И это, как оказывается, опасно для еврейского государства. Суть в том, что Москва отправляет в Сирию военную технику, в том числе современную, и передает ее в пользование Сирийской арабской армии. В связи с этим создаются угрозы способности Израиля осуществлять защиту от враждебных действий.

Таким образом, мы имеем следующий факт. Вашингтон мало заботит Исламское государство* и, тем более, территориальная целостность Сирии. Очевидно, что и местное население не представляет никакой ценности для США. Странно также и то, что американцы озабочены защитой интересов Израиля, напрочь позабыв о собственных. Исходя из этого, можно заключить, что экс-посол в Сирии Роберт Форд в какой-то степени все же прав. У США действительно нет четкой стратегии по продвижению собственного влияния. Кстати, в американской прессе сейчас довольно много претензий к руководству страны в этой связи. Формулируются они следующим образом: «Конгрессмены имели возможность дать последовательную рекомендацию по политике США в арабском регионе в интересах Америки, но вместо этого предпочли выработать рекомендации по обеспечению благополучия и безопасности иностранного государства — Израиля». Почему речь о конгрессменах? Просто большая часть членов Сената и Палаты представителей поддержала этот документ, следовательно, его можно считать как минимум настоятельным советом.

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Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что странного тут ничего нет.

— Для Израиля защита своей территории чрезвычайно важна. Он располагается в регионе, который, мягко говоря, недружественен по отношению к нему. Поэтому пользоваться поддержкой США для него необходимо. Конечно, Россия никаких угроз не представляет, она скорее партнер, но партнер, который дружит с врагом — Ираном. Это всегда сложно — иметь хорошие отношения с теми, кто между собой враждует. Как в детстве, помните? Один мальчик подходит к тебе и говорит: «Не дружи с Васькой, он плохой. Я с ним не дружу». Также и этот Васька подходит и просит не дружить с Лешкой. В большой политике примерно такой же принцип работает, только вот есть одна мудрость — умные люди всегда договорятся, если захотят. Я уверен, что в руководстве РФ и в руководстве Израиля достаточно умных людей. Так что любой кризис преодолим. Мы, кстати, это уже не раз видели. На примере того же Израиля или, скажем, Турции. По поводу Штатов скажу, что Израиль для них, в принципе, сам очень важен. Он и есть основная часть их стратегических интересов. Посредством Израиля они могут контролировать многие сферы жизни всего ближневосточного региона. Однако я всегда считал, что как таковой внешней политики у США нет, есть только внутренняя, и из нее все вытекает. Это как огромный чан, в котором все варится, а то, что выкипает — как раз та самая внешняя политика. Все противоречия есть результат противостояния внутренних сил. Трамп хочет одного, ему навязывают другое. Он хочет вывести солдат из Сирии, а ему говорят о том, что их необходимо оставить. Он хочет сгладить углы с проблемными странами — с Ираном и КНДР, а ему навязывают агрессию против них. Поэтому ему очень важно иметь во власти как можно больше лояльных людей. Важно, чтобы они были на ключевых постах и могли вести политику, которая согласована с взглядами президента.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.