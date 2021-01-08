Раскрыта "ключевая роль" Порошенко в американском "майдане": "Украина с вами!"

Заявление Дональда Трампа о том, что, несмотря на непризнание легитимности выборов, он всё же готов передать власть победителю мирным путём, вызвало немалый шок. Особенно на фоне разгоревшихся накануне протестов, которые привели к штурму Капитолия и гибели четырёх человек.

Некоторые не исключают, что причиной, побудившей Трампа сдать позиции, стал... прочувствованный пост известного "специалиста по майданам" Петра Порошенко. Бывший президент Украины, а ныне глава партии "Европейская солидарность" и депутат Верховной рады заявил, что "глубоко шокирован" произошедшим.

В своём Телеграм-канале политик отметил, что штурм здания Конгресса стал "настоящим вызовом" для американской демократии, а также "чётким подтверждением ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".

Издание "Русская весна", приводя выдержку из поста Порошенко, напоминает, что именно при нём ВСУ пять лет проводили ту самую "насильственную риторику", бомбя Донбасс и убивая мирных жителей.

Порошенко же об этом, судя по всему, забыл, к тому же его теперь больше волнует судьба заокеанской демократии. "Украина солидарна с вами!" - заявил экс-президент.

По комичному совпадению, вскоре после публикации поста Дональд Трамп официально заявил о том, что 20 января произойдёт процедура мирной передачи власти. "В США побоялись потерять поддержку Украины", - иронизируют в Сети.