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Раскрыта "ключевая роль" Порошенко в американском "майдане": "Украина с вами!"
08 января 2021, 00:45 • 67 • Политика
Неожиданно стало известно о "ключевой роли", которую сыграл экс-президент Украины во вчерашнем американском "майдане". В Сети пишут, что Дональд Трамп согласился мирно передать власть Джо Байдену только после поста Петра Порошенко. Тот написал: "Украина солидарна с вами!", чем, очевидно, испугал американские власти.
Заявление Дональда Трампа о том, что, несмотря на непризнание легитимности выборов, он всё же готов передать власть победителю мирным путём, вызвало немалый шок. Особенно на фоне разгоревшихся накануне протестов, которые привели к штурму Капитолия и гибели четырёх человек.
Некоторые не исключают, что причиной, побудившей Трампа сдать позиции, стал... прочувствованный пост известного "специалиста по майданам" Петра Порошенко. Бывший президент Украины, а ныне глава партии "Европейская солидарность" и депутат Верховной рады заявил, что "глубоко шокирован" произошедшим.
В своём Телеграм-канале политик отметил, что штурм здания Конгресса стал "настоящим вызовом" для американской демократии, а также "чётким подтверждением ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".
Издание "Русская весна", приводя выдержку из поста Порошенко, напоминает, что именно при нём ВСУ пять лет проводили ту самую "насильственную риторику", бомбя Донбасс и убивая мирных жителей.
Порошенко же об этом, судя по всему, забыл, к тому же его теперь больше волнует судьба заокеанской демократии. "Украина солидарна с вами!" - заявил экс-президент.
По комичному совпадению, вскоре после публикации поста Дональд Трамп официально заявил о том, что 20 января произойдёт процедура мирной передачи власти. "В США побоялись потерять поддержку Украины", - иронизируют в Сети.
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