Раскрыта "финансовая интрига" розового чемоданчика "для Путина": "Денис, ты заплатил?"

Журналисты раскрыли "финансовую интригу" розового чемоданчика "для Путина". По словам очевидцев, в какой-то момент от вице-премьера Юрия Борисова прозвучал вопрос: "Денис, ты заплатил?"

Президент России Владимир Путин во время МАКС снова не изменил своей традиции и отведал мороженого.

"В этот раз всех членов правительственной делегации обнесли мороженым в розовом чемоданчике. Скорее всего, это был криоящик!" - цитирует телеведущий Владимир Соловьёв журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова.

При этом журналист раскрыл интригу "денег за мороженое". По его словам, вице-премьер Юрий Борисов спросил у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова: "Денис, ты заплатил?"

По словам Смирнова, как расслышали журналисты, Путин сказал, что мороженое будет оплачено из сверхдоходов.

"Он также намекнул, что Мантуров в правительстве в прошлом году заработал больше всех - согласно декларациям", - говорится в сообщении.