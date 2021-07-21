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Раскрыта "финансовая интрига" розового чемоданчика "для Путина": "Денис, ты заплатил?"

21 июля 2021, 10:45  •  191 • Политика
Журналисты раскрыли "финансовую интригу" розового чемоданчика "для Путина". По словам очевидцев, в какой-то момент от вице-премьера Юрия Борисова прозвучал вопрос: "Денис, ты заплатил?"
Президент России Владимир Путин во время МАКС снова не изменил своей традиции и отведал мороженого.
"В этот раз всех членов правительственной делегации обнесли мороженым в розовом чемоданчике. Скорее всего, это был криоящик!" - цитирует телеведущий Владимир Соловьёв журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова.
При этом журналист раскрыл интригу "денег за мороженое". По его словам, вице-премьер Юрий Борисов спросил у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова: "Денис, ты заплатил?"
По словам Смирнова, как расслышали журналисты, Путин сказал, что мороженое будет оплачено из сверхдоходов.
"Он также намекнул, что Мантуров в правительстве в прошлом году заработал больше всех - согласно декларациям", - говорится в сообщении.

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