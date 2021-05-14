Раскрыта простая взаимосвязь между ТВ и Путиным

Почему мы каждый день видим президента России Владимира Путина по телевизору? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл простую взаимосвязь.

По словам Пескова, президент нашей страны "очень много работает и занимается очень важными делами", которые касаются как внутренней политики России, так и внешней. Именно в связи с этим он и появляется каждый день на экранах телевизоров.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам Пескова, в Кремле узнали, что Путин стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира, из СМИ. Также пресс-секретарь отметил, что Москва не следит за этим процессом.