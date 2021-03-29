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Раскрыта причина упорства Санду в роспуске парламента

29 марта 2021, 22:05  •  88 • Политика
Майя Санду. Фото: Federico Pestellini via www.imag/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Молдавский лидер надеется изменить расклад сил в депутатском корпусе ради получения большинства голосов евросторонников
Президент Молдавии Майя Санду продолжает настаивать на роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Связано это с тем, что она боится падения рейтинга у своих избирателей, поскольку не в состоянии вступить в диалог с некоторыми депутатами. Такую точку зрения высказал политический аналитик Корнелий Чуря.
"Раньше она называла многих депутатов коррумпированными, переговоры с ними скажутся на политическом рейтинге самой Санду. Из-за страха потерять поддержку граждан Санду отказывается участвовать в решении политических вопросов путем консенсуса или компромисса", – сказал в комментарии РИА "Новости" молдавский эксперт.
По его мнению, президент добивается не просто переизбрания парламента. Ее главная конечная цель, чтобы в итоге в законодательном органе произошел перевес депутатского корпуса в сторону проевропейского большинства.
Между тем, на перевыборный процесс могут повлиять целый ряд факторов – эпидемия, экономический кризис и отсутствие полноправного правительства. Сам роспуск парламента займет немало времени и может добавить проблем гражданам, считает аналитик.
Этим пытается воспользоваться Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном в надежде создать новое или сохранить действующее правительство. Перевыборы могут отобрать у социалистов мандаты, лишив их преимущества в парламенте.
В любом случае, решение Конституционного суда, который должен одобрить роспуск депкорпуса или потребовать от него в очередной раз попытаться создать правительство, окажется невыгодным для одной из сторон.
Ранее в понедельник, 29 марта, Санду на брифинге объявила, что есть условия для роспуска парламента, и она обратится в КС, чтобы инициировать данный процесс. До этого президент провела ряд консультаций с парламентскими фракциями, после которых подтвердила свой отказ утверждать кандидатом в премьер-министры представителя коалиции, сообщает EADaily.
"Эти депутаты защищают коррупционные группировки, не ищут решения для людей, но решают свои проблемы. Этот парламент не может решить проблемы людей... Досрочные выборы – это решение, которое может вылечить нашу страну", – резюмировала Санду.
Додон уже предупредил главу государства, что социалисты сделают все для того, чтобы не допустить досрочных выборов в разгар пандемии. Он счел опасным для населения проведение перевыборов, когда в Республике вакцинированы всего 37 тыс граждан. Додон в своем "Фейсбук" назвал инициативу Санду аморальной и грозящей привести к гуманитарной катастрофе.

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