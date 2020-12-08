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Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию

08 декабря 2020, 13:15  •  206 • Политика
Фото: commons.wikimedia.org/president.gov.ua
По информации источника, нарушители границ проводили спецоперацию по похищению одного из россиян
Возникшая на российско-украинской границе перестрелка, в результате которой был убит один из нарушителей, произошла на территории Белгородской области. Против российских пограничников действовала группа Сил специальных операций (ССО) Украины.
Как отмечает "Аналитическая служба Донбасса", цель украинских диверсантов заключалась в похищении россиянина, который, как полагает Киев, замешан в крушении военного транспортника Ил-76 ВВС Украины в Луганске.
По словам обозревателя, не стоит недооценивать украинские спецслужбы, полагая, что Незалежная не способна на проведение сложных операций. Как отмечает издание, гибель известных участников войны в Донбассе, включая Гиви и Моторолу, является результатом действий украинских спецслужб.
Если раньше СБУ юридически действовали в пределах Украины, то теперь, продолжил обозреватель, они пытаются перенести свои действия в РФ. Российской стороне же в таком случае следует пресекать подобные инциденты, чтобы не допустить последующих провокаций украинской стороны, передает "Аналитическая служба Донбасса".
Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что у убитого нарушителя государственной границы России при себе был обнаружен автомат, магазин с патронами, а также рация с прибором ночного видения. В ведомстве не стали уточнять информацию о личности убитого. В настоящее время проводится судебная экспертиза.

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