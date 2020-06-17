Раскрыта причина нервозности Лукашенко из-за выборов

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Батька может проиграть в силу целого ряда причин, в том числе - на фоне не урегулированных вопросов с Россией по топливу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нервничает из-за предстоящих выборов на высший пост в стране, а точнее – по поводу своего возможного проигрыша. К такому выводу пришел политолог Йорг Форбриг, который руководит в Германском Фонде Маршалла США исследованиями в области Центральной и Восточной Европы.

"Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него новая ситуация, она его раздражает. Он делает резкие заявления о том, что статус-кво необходимо сохранить. Но в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность", – заявил изданию DW политолог.

По его мнению, для очередной победы у Батьки есть целый ряд трудностей: это и не урегулированный спор с Москвой по поводу поставок нефти и газа, и проект политической интеграции, и экономический кризис, а также возросшая популярность независимых оппозиционных кандидатов.

Политолог напомнил, что элиты никогда не бывают монолитны, а в белорусских он обнаружил раскол.

"Там всегда есть свои "голуби" и "ястребы". Одни требуют жестких мер по поддержанию порядка, другие призывают к модернизации и реформам", – пояснил Форбриг.

При этом он считает, что Россия не оказывает значительного влияния на избирательный процесс в соседней Республике, хотя Кремль, возможно, применит набор тактик, с помощью которых Москва попытается достичь желаемого ей результата.

Добавим, что сейчас у Батьки один из сильнейших конкурентов на президентских выборах (состоятся 9 августа) – экс-банкир, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Именно в отношении 15 топ-менеджеров этой финорганизации, являющейся "дочкой" российского Газпромбанка власти Белоруссии на днях открыли уголовные дела по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов. Оппозиция в Республике считает, что этот "наезд" на банк связан с популярностью у электората Бабарико.

Ранее стало известно, что два кандидата снялись с предвыборной гонки.