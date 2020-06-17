Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
Главная / Политика

Раскрыта причина нервозности Лукашенко из-за выборов

17 июня 2020, 18:00  •  188 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька может проиграть в силу целого ряда причин, в том числе - на фоне не урегулированных вопросов с Россией по топливу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нервничает из-за предстоящих выборов на высший пост в стране, а точнее – по поводу своего возможного проигрыша. К такому выводу пришел политолог Йорг Форбриг, который руководит в Германском Фонде Маршалла США исследованиями в области Центральной и Восточной Европы.
"Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него новая ситуация, она его раздражает. Он делает резкие заявления о том, что статус-кво необходимо сохранить. Но в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность", – заявил изданию DW политолог.
По его мнению, для очередной победы у Батьки есть целый ряд трудностей: это и не урегулированный спор с Москвой по поводу поставок нефти и газа, и проект политической интеграции, и экономический кризис, а также возросшая популярность независимых оппозиционных кандидатов.
Политолог напомнил, что элиты никогда не бывают монолитны, а в белорусских он обнаружил раскол.
"Там всегда есть свои "голуби" и "ястребы". Одни требуют жестких мер по поддержанию порядка, другие призывают к модернизации и реформам", – пояснил Форбриг.
При этом он считает, что Россия не оказывает значительного влияния на избирательный процесс в соседней Республике, хотя Кремль, возможно, применит набор тактик, с помощью которых Москва попытается достичь желаемого ей результата.
Добавим, что сейчас у Батьки один из сильнейших конкурентов на президентских выборах (состоятся 9 августа) – экс-банкир, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Именно в отношении 15 топ-менеджеров этой финорганизации, являющейся "дочкой" российского Газпромбанка власти Белоруссии на днях открыли уголовные дела по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов. Оппозиция в Республике считает, что этот "наезд" на банк связан с популярностью у электората Бабарико.
Ранее стало известно, что два кандидата снялись с предвыборной гонки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможность войны между Кореями
17 июня 2020, 10:00
"Демонтируют старые трубы": В "Газпроме" отреагировали на обвинения Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извинитьс...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможнос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
14 июня 2020, 19:00
Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.