Раскрыта опасность для России в случае ухода президента Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В некоторых регионах страны сильны антироссийские настроения

Уход Александра Лукашенко с поста президента может привести к тому, что позиции белорусских сторонников охлаждения отношений с РФ значительно укрепятся. Такое мнение высказал публицист Евгений Холмогоров.

Как отметил эксперт, наша страна до сих пор рассматривает действующего главу Республики как пророссийского политика. Холмогоров подчеркнул, что это уже давно не так, однако Лукашенко все же держит баланс и не позволяет подвластной ему стране отвернуться от России.

Когда нынешний глава Белоруссии покинет пост, ситуация может резко измениться. Публицист отметил, что в некоторых регионах страны приветствуется антироссийская политика.Такая ситуация сложилась на востоке республики, в Витебске и его окрестностях, передает "Первый Севастопольский".



Ранее "Утро.ру" рассказывало, что предвыборная кампания Александра Лукашенко переживает кризис. В этой ситуации приближенные советуют Лукашенко обратиться за помощью к иностранцам.

