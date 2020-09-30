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Раскрыта истинная причина болезни Петра Порошенко

30 сентября 2020, 14:25  •  72 • Украина

Коронавирусная инфекция, поразившая экс-президента Порошенко – это политическая болезнь. Такое мнение высказал ТГ-канал «Бородатая бабушка».

По их сведениям, недомогание экс-президента связано с двумя причинами. Во первых, 29 сентября Печерский суд Киева признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать по заявлению Андрея Портнова расследование фактов отмывания преступных доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах. Это значит, что начнется, как минимум, новая серия сценария «Осень придет – сажать будем». По слухам, Порошенко может уехать на лечение в одну из немецких клиник, например, в ту, где сейчас проходит курс лечения харьковский мэр Геннадий Кернес. А если так, то никто осенью «качать» ситуацию в Украине и организовывать новый майдан не будет. В кулуарах ОП говорят, что «коррупционный кейс Порошенко» обменяли на обещания Петра Алексеевича не брать реванш. Посредниками сделки выступили западные лоббисты. Для сторонников же «крыголама» придумано объяснение отступления: полководец заболел и не может никого вести в бой под знаменами борьбы с антикапитуляций.

Забавно, что радикал Игорь Мосийчук через соцсети обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием взять под личный контроль состояние здоровья Петра Порошенко.

«Пётр Алексеевич должен быть живым и здоровым, так как впереди его ждут много уголовных дел, а затем судебных заседаний. И не в коем случае не подпускать к больному Ульяну Супрун - ведь тогда за жизнь пятого президента Украины придётся сильно переживать», - потроллил бывшего главкома бывший депутат Радикальной партии Ляшко.

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