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Раскрыта интрига с побегом Назарбаева из Казахстана

08 января 2022, 12:15  •  520 • Политика
Представитель Нурсултана Назарбаева после многодневных слухов о побеге бывшего президента Казахстана из страны выступил с официальным заявлением. Интрига, таким образом, раскрыта.
Нурсултан Назарбаев по-прежнему избегает публичных выступлений. Однако сегодня утром с заявлением от его имени выступил официальный представитель. Пресс-секретарь настаивает, что Назарбаев призывает народ Казахстана сплотиться вокруг президента Касым-Жомарта Токаева, дав таким образом отпор силам, разрывающим страну.
Предстоит не только предотвратить кризис, но и обеспечить целостность страны, полагает Назарбаев. Коснулся пресс-секретарь и известной информации о побеге Нурсултана Назарбаева из страны. На фоне бунтов в течение нескольких дней тиражировались разные сведения на этот счёт. В том числе обсуждался вылет самолёта Назарбаева в Китай.
Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию,
- призвал пресс-секретарь.
Представитель экс-президента страны сообщил, что в данный момент Назарбаев занят консультативными встречами, он на прямой связи с Токаевым и лидерами других государств. Переговоры проводятся в телефонном формате, уточнил пресс-секретарь.

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