Раскрыт тайный смысл последней телеграммы Путина к Меркель

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Долгие годы в большой политике сблизили государственных деятелей

Недавно в Германии закончилась эра Ангелы Меркель. Выдающаяся деятельница провела на высоком посту канцлера ФРГ целых 16 лет. По случаю завершения карьеры в большой политике российский лидер Владимир Путин отправил Меркель телеграмму. Специалист по этикету Светлана Грохотова объяснила тайный смысл необычного обращения Путина к Меркель.

В своей телеграмме главнокомандующий Российской Федерации обратился к бывшему канцлеру Германии очень лично – на "ты". Специалист убеждена, что таким образом он хотел продемонстрировать экс-коллеге свое особое расположение.

Известно, что Владимир Владимирович в совершенстве владеет немецким языком, в котором также есть разделение по обращению на "ты" и на "вы". Меркель же в свое время даже выиграла школьную Олимпиаду по русскому языку в ГДР, так что отлично говорит на нашем языке: ей тоже прекрасно понятно, чем "ты" отличается от "вы" на русском.

Грохотова подчеркнула: обращение российского лидера говорит о том, что два политика за долгие годы совместной работы установили теплые дружеские отношения, которые серьезно выходят за рамки обычных рабочих коммуникаций.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем запомнилась Меркель на посту канцлера Германии. Выдающийся государственный деятель отправилась в отставку сегодня, 8 декабря.