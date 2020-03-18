«Раскрыть социальный характер государства»: Путин разъяснил суть поправок к Конституции РФ

Президент Владимир Путин пояснил суть поправок к Конституции РФ. Российский лидер уточнил, что речь не идёт об изменении основного закона страны, а только о внесении дополнений. Он также отметил, что дата голосования по поправкам может быть перенесена, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Кроме того, глава государства подписал ряд законов, в том числе о корректировке бюджета ПФР и изменении параметров федерального бюджета.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма пояснил суть поправок к Конституции РФ. Российский лидер уточнил, что речь не идёт об изменении основного закона страны.

«Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. 1, 2, 9-я главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идёт и идёт вперёд: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным», — заявил он.

Путин указал на необходимость «раскрыть социальный характер государства, его социальную суть, зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан».

В частности, российский лидер пояснил, что поправки не помешают жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные посты, так как на них ограничение по гражданству не распространяется.

Напомним, поправки запретят будущему президенту, премьеру, федеральным депутатам и ещё ряду лиц, занимающих государственные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Кроме того, президент отметил, что сроки голосования по поправкам, которое намечено на 22 апреля, могут быть сдвинуты из-за ситуации с коронавирусом. Жизнь и здоровье граждан находятся на первом месте, добавил Путин.

«Эти дополнения востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ставит ограничений в этой связи», — пояснил он.

Глава государства добавил, что в зависимости от ситуации с распространением заболевания будут рассмотрены различные варианты голосования, в том числе на дому.

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Помимо этого, в среду, 18 марта, Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России на 2020—2022 годы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он был подготовлен правительством в целях исполнения основных мероприятий послания президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года на основе уточнённого среднесрочного прогноза социально-экономического развития России, отмечает РИА Новости.

Закон увеличивает доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 млрд рублей, до 8 трлн 937,3 млрд рублей, расходы — на 104,2 млрд рублей, до 9 трлн 146,5 млрд рублей. В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд рублей, до 9,474 трлн рублей, на 2022 год — на 232,3 млрд, до 9 трлн 953,1 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 176,2 млрд, до 9 трлн 501,2 млрд рублей, и на 263,6 млрд — до 9 трлн 965,9 млрд рублей соответственно.

Как ранее пояснял глава ПФР Максим Топилин, представленные в законе изменения касаются дополнительных расходов, связанных с введением с 1 января 2020 года новых позиций по материнскому капиталу. На эти цели, по его словам, будет дополнительно предусмотрено 111,9 млрд рублей в 2020 году, 193,6 млрд в 2021 году и 282,7 млрд в 2022 году.

Также Путин для реализации мер из своего послания подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020—2022 годы.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,7 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,19 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

Помимо документов, касающихся поправок к Конституции РФ, Владимир Путин также подписал закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию — с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин.

Также были подписаны закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка, федеральный закон об обязательном прохождении полиграфа при приёме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности, закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг и закон, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.

Напомним, Госдума на пленарном заседании 11 марта одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ. Поправки также одобрил Совет Федерации.