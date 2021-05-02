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Раскрыт секретный военный протокол Трампа: террористов не уничтожать
02 мая 2021, 11:55 • 161 • Политика
Раскрыт секретный военный протокол Дональда Трампа, который регулирует порядок нанесения военных ударов за границей вне районов боевых действий. Указ, в частности, ставит задачу не уничтожать террористов в рамках антитеррористических кампаний, а брать их живыми с целью допроса и получения разведданных.
Администрация 46-го американского президента Джо Байдена раскрыла протокол, регулирующий порядок нанесения военных ударов за границей вне районов боевых действий.
Данный документ был принят предыдущим хозяином Белого дома - Дональдом Трампом, пишет The New York Times.
В этом указе, в частности, говорится о работе подразделений спецназа и проведении ударов с помощью БПЛА на территориях, где нет каких-либо вооружённых конфликтов.
Кроме того, в протоколе Трампа от 2017 года сформулирован порядок осуществления антитеррористических кампаний. Распоряжение ставит во главу угла не физическое устранение террористов, а их поимку живыми с целью допроса и получения разведывательных данных.
Согласно сведениям издания, оно, а также Американский союз защиты гражданских свобод осенью 2020-го получили в суде право на обнародование данных документов в соответствии с законом о свободе информации.
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