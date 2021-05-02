Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

Раскрыт секретный военный протокол Трампа: террористов не уничтожать

02 мая 2021, 11:55  •  161 • Политика
Раскрыт секретный военный протокол Дональда Трампа, который регулирует порядок нанесения военных ударов за границей вне районов боевых действий. Указ, в частности, ставит задачу не уничтожать террористов в рамках антитеррористических кампаний, а брать их живыми с целью допроса и получения разведданных.
Администрация 46-го американского президента Джо Байдена раскрыла протокол, регулирующий порядок нанесения военных ударов за границей вне районов боевых действий.
Данный документ был принят предыдущим хозяином Белого дома - Дональдом Трампом, пишет The New York Times.
В этом указе, в частности, говорится о работе подразделений спецназа и проведении ударов с помощью БПЛА на территориях, где нет каких-либо вооружённых конфликтов.
Кроме того, в протоколе Трампа от 2017 года сформулирован порядок осуществления антитеррористических кампаний. Распоряжение ставит во главу угла не физическое устранение террористов, а их поимку живыми с целью допроса и получения разведывательных данных.
Согласно сведениям издания, оно, а также Американский союз защиты гражданских свобод осенью 2020-го получили в суде право на обнародование данных документов в соответствии с законом о свободе информации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
01 мая 2021, 22:10
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
02 мая 2021, 00:00
Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России
02 мая 2021, 06:25
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 00:00
Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.