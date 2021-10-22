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Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию
22 октября 2021, 20:15 • 157 • Политика
Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с визитом в Россию для того, чтобы установить доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, а также обсудить ирано-сирийскую проблематику. Такую точку зрения высказал преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон.
По его мнению, главная цель, с которой прибыл израильский премьер заключается в том, что Тель-Авив стремится скоординировать с Москвой действия по вопросу военного присутствия Ирана на территории Сирии. Также Беннет попытается выяснить отношение Путина к ядерной программе Тегерана.
"Израилю важно знать, какой будет политика России в случае военной конфронтации с Ираном", – сказал политолог в беседе с "Лентой.ру".
Навон указал, что Исламская Республика разрабатывает ядерное оружие и уже может приблизится к его созданию.
По словам эксперта, укреплению диалога с Путиным будет способствовать факт службы Беннета в элитном подразделении ЦАХАЛ, поскольку российский лидер в свое время занимал пост директора ФСБ РФ. Помимо этого, главе израильского кабмина нужно использовать в качестве актива личные отношения Владимира Владимировича с прошлым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, считает Навон.
Напомним, переговоры Путина и Беннета состоялась 22 октября в Сочи, и длились они свыше пяти часов. Израильская сторона оценила встречу как "теплую и позитивную".
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