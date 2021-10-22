Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию

Фото: kremlin.ru

Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с визитом в Россию для того, чтобы установить доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, а также обсудить ирано-сирийскую проблематику. Такую точку зрения высказал преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон.

По его мнению, главная цель, с которой прибыл израильский премьер заключается в том, что Тель-Авив стремится скоординировать с Москвой действия по вопросу военного присутствия Ирана на территории Сирии. Также Беннет попытается выяснить отношение Путина к ядерной программе Тегерана.

"Израилю важно знать, какой будет политика России в случае военной конфронтации с Ираном", – сказал политолог в беседе с "Лентой.ру".

Навон указал, что Исламская Республика разрабатывает ядерное оружие и уже может приблизится к его созданию.

По словам эксперта, укреплению диалога с Путиным будет способствовать факт службы Беннета в элитном подразделении ЦАХАЛ, поскольку российский лидер в свое время занимал пост директора ФСБ РФ. Помимо этого, главе израильского кабмина нужно использовать в качестве актива личные отношения Владимира Владимировича с прошлым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, считает Навон.

Напомним, переговоры Путина и Беннета состоялась 22 октября в Сочи, и длились они свыше пяти часов. Израильская сторона оценила встречу как "теплую и позитивную".