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Раскрыт секрет кепки украинского переговорщика: Арахамия сделал признание

07 марта 2022, 11:25  •  338 • Политика
Один из членов украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия впервые объяснил, почему приходит на переговоры в кепке. Он сделал признание, которое всех ещё больше озадачило.
По словам Давида Арахамии, он специально надел бейсболку на переговоры с русскими, хотя в обычной жизни не носит такие головные уборы. В интервью американскому телеканалу Fox News лидер фракции правящей партии Украины в парламенте заявил: "В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране".
Каким образом бейсболка показывает "реальное отношение" Арахамии к России, осталось нераскрытым. Политик подчеркнул, что не перестанет носить кепку на встречах с русскими, пока украинская делегация не добьётся мира "в соответствии с интересами Украины".
Некоторое время назад Царьград опубликовал небезынтересный материал о прошлом Давида Арахамии. Оказывается, в его прошлом есть довольно неоднозначные эпизоды.
Так, в 90-х годах отец Арахамии воевал в батальоне местного сопротивления в Абхазии. Другими словами, он сознательно пошёл убивать абхазов, фактически своих соседей.
Интересно, что в том же батальоне служил и некий Отари Арахамия, которого позже обвинили в участии в чистках "абхазов". После конфликта в Абхазии он бежал из страны, а через несколько лет человек с таким же именем и фамилией зверски убил в Москве пенсионерку и её девятилетнего внука. Доподлинно неизвестно, был ли убийца именно тем Арахамией и имеет ли он отношение к семье нынешнего украинского парламентария, но факт остаётся фактом.

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